Landsberg

18:45 Uhr

Landsberger missbraucht seine Adoptivtochter

Ein 70 Jahre alter Mann, der früher in Landsberg lebte, musste sich wegen des 90-fachen Missbrauchs seiner Adoptivtochter nun vor Gericht verantworten.

Plus Über Jahre hinweg vergeht sich ein Mann aus Landsberg an der Tochter seiner Lebensgefährtin. So fällt das Urteil gegen den heute 70-jährigen Täter aus.

Von Ernst Hofmann

Über mehrere Jahre hinweg hat ein Mann aus Landsberg seine Adoptivtochter sexuell missbraucht. Jetzt ist nach drei Verhandlungstagen gegen den heute 70-Jährigen vor dem Landgericht Augsburg am Dienstag ein Urteil gefallen.

