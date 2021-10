Landsberg

vor 1 Min.

Mobilitätskonzept: ULP-Investor kritisiert die Stadt Landsberg

Die Bauarbeiten im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach gehen voran. Doch in Sachen alternative Mobilität und Verkehrsplanung herrscht keine Einigkeit.

Plus Im Landsberger ULP-Viertel sollen 1500 Menschen leben. Dadurch steigt das Verkehrsaufkommen. Stadt und Investor sind sich uneins, wie das Problem gelöst werden kann.

Von Thomas Wunder

Die ersten Bewohner sind schon eingezogen. Bis ins Jahr 2026 sollen im neuen Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach mitten in Landsberg (ULP) Wohnraum für rund 1500 Menschen, ein Kulturzentrum, Einzelhandel, Gastronomie, Gewerbe, ein Hotel und zwei Kindertagesstätten entstehen. Das wird auch viel Verkehr anziehen. Kommen die Von-Kühlmann-Straße und die Spöttinger Straße dann an ihre Belastungsgrenze? Unsere Zeitung hat bei der Stadt und beim Investor ehret+klein nachgefragt, wie weit das Mobilitätskonzept für das Quartier ist. Und offenbar sind beide Seiten noch weit von einer gemeinsamen Linie entfernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen