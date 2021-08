Landsberg

18:53 Uhr

Negativzinsen: Die Banken in Landsberg werden mit Geld geflutet

Plus Wenn Geldhäuser ihre Kunden derzeit um ein Gespräch bitten, geht es meist um ein für beide Seiten unangenehmes Thema: Negativzinsen. Wie ein Kunde und zwei Kreditinstitute in Landsberg die Situation einschätzen.

Von Gerald Modlinger

Wer in diesen Monaten unerwartet von seiner Bank angerufen und zu einem Gesprächstermin gebeten wird, befindet sich mutmaßlich in einer finanziell eher angenehmen Lage: Sie oder er dürfte auf seinem Konto einen sechsstelligen Euro-Betrag liegen haben. Denn wenn Banken deren Bares an die Bundesbank weiterleiten, werden den Geldhäusern Negativzinsen berechnet. Die Freude über solche Kunden war bei den Geldhäusern deswegen auch schon mal größer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen