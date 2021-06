Landsberg

Seenotretter Reisch aus Landsberg sieht Urteil als starkes Zeichen

Plus Ein Strafbefehl samt Bußgeld gegen den Seenotretter aus Landsberg wird aufgehoben. Was Claus-Peter Reisch jetzt vorhat.

Von Thomas Wunder

Wer Claus-Peter Reisch in diesen Tagen sprechen will, der erreicht ihn auf einem Boot. Allerdings ist der 60-jährige Landsberger derzeit nicht als Seenotretter, sondern ganz privat vor Sardinien unterwegs. Von dort aus hat er auch den Prozess im sizilianischen Ragusa verfolgt, in dem es darum ging, ob ein Strafbefehl gegen ihn samt Bußgeld in Höhe von 300.000 Euro rechtens ist. Reischs Einspruch gegen den Strafbefehl war, wie berichtet, erfolgreich. Warum das für Reisch ein starkes Zeichen ist und welche Pläne er hat.

