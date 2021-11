Snowdance soll in Landsberg als Hybrid-Festival stattfinden

Die Veranstalter des Landsberger Snowdance-Festivals hoffen Anfang 2022 wieder auf Publikum. Was Filmfans bei der neunten Auflage erwartet.

Neben der seit vergangenem Jahr etablierten Online-Präsenz sollen Anfang 2022 laut einer Pressemitteilung alle ausgewählten Kurz- und Langfilme beim Snowdance-Festival auch auf der großen Leinwand zu sehen sein. Die inzwischen neunte Auflage soll vom 29. Januar bis zum 6. Februar 2022 in Landsberg stattfinden.

Snowdance in Landsberg: Knapp 300 Filme wurden schon eingereicht

Knapp 300 Filme aus über vierzig Ländern wurden den Veranstaltern um Tom Bohn zufolge bereits eingereicht. Bis zum Einsendeschluss am 10. Dezember erwarten sie noch weitere, unabhängig produzierte Kurz- und Langfilme aus aller Welt, sodass der Einreichrekord aus dem Jahr 2019 noch gebrochen werden könnte.

Stadtrat Tom Bohn (vorne) ist Organisator des Snowdance Independent Film Festivals in Landsberg. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Snowdance verzichtet auch in diesem Jahr auf die gewohnten Partys, will aber im Stadttheater Landsberg die besten 30 Kurzfilme, sowie die besten 15 Langfilme „live“ und vor Besucherinnen und Besuchern zeigen. Garniert werden soll das Festival durch die Begegnungen der Filmemacher mit ihrem Publikum, dem Empfang der Stadt Landsberg sowie einer Abschlussveranstaltung, in der die Preise vergeben werden. Das alles solle natürlich im Rahmen der dann geltenden Hygiene-Regeln durchgeführt werden. Erstmalig sollen die Darbietungen des Top-13 Schauspielwettbewerbs nicht nur vor einer Fach-Jury, sondern auch vor Publikum stattfinden. Dafür lädt Snowdance dreizehn vorausgewählte Schauspielerinnen und Schauspieler nach Landsberg ein.

Die Mitglieder der Snowdance-Jury stehen fest

Torben Schiller (Universal Deutschland, Berlin) ist Vorsitzender der Filmjury, der auch Bo Rosenmüller (Artist Relations - Coach, Berlin), Lea Woitack (Schauspielerin, Berlin) und Claudia Weißbrodt (Kulturbüro Landsberg) angehören. Preise werden in den Kategorien bester Feature-Film, beste Dokumentation, bester Kurzfilm, beste(r) Nachwuchsregisseur(in), beste Regie und bestes Drehbuch verliehen. (lt)

