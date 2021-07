Landsberg

So können Landsberger Hausbesitzer dem Mauersegler helfen

Plus Peter Olbrich aus Landsberg setzt sich für Mauersegler ein. Was Hausbesitzer für die flinken Tiere tun können und wie dem Vogel bei Baumaßnahmen geholfen werden kann.

Von Ulrike Reschke

„Sriih sriih“ – der typische Ruf des Mauerseglers ist im Sommer oft zu hören und auch in Filmen ein häufig benutztes akustisches Symbol für die Jahreszeit. Für Peter Olbrich, Ansprechpartner bei Fragen zu Schwalben und Mauerseglern in der Kreisgruppe Landsberg des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) ist der hohe Schrei „seiner“ Mauersegler untrennbar mit dem Sommer verbunden. Gern würde er ihn noch häufiger und aus noch viel mehr kleinen Vogelkehlen hören. An der Breslauer Straße sorgt er deshalb für ideale Nist- und Futterbedingungen und gibt sein Wissen auch an Hausbesitzer oder Bauunternehmen in der Region weiter.

