vor 4 Min.

Landsberg: Sophia Pfleger will Musik neu denken

Sophia Pfleger will neuen musikalischen Ideen Raum geben. Ihre musikalischen Wurzeln hat die junge Frau in Landsberg.

Die 30-Jährige hat ihre erste musikalische Ausbildung in Landsberg erhalten. Jetzt war die junge Frau als Stipendiatin an einem Institut für moderne Komposition in den USA.

Von Silke Feltes

Ich habe überhaupt nichts Rebellisches an mir, sagt die introvertierte junge Frau. Aber im Filmmusikstudium war sie dann doch die „troublemakerin“. Diejenige, die nicht in starren musikalischen Mustern denken mag, eine, die kompositorische Freiheit schätzt. Sophia Pfleger, 30 Jahre aus München, kommt gerade aus den USA zurück, wo sie mit sieben weiteren jungen Komponisten auserwählt war, für die renommierte Sommerakademie „Bang on a Can“ zu komponieren. Endlich ist sie dort auf Menschen getroffen, so erzählt sie, die musikalisch genauso denken wie sie. Die zeitgenössische klassische Musik genreübergreifend entwickeln und neuen musikalischen Ideen einen Raum geben, wie er, so Sophia Pfleger, in Deutschland meist nicht möglich ist.

Ballettunterricht bei Beatrix Klein

Schon zu ihrem dritten Geburtstag hätte sie sich eine kleine Geige gewünscht, erzählt die junge Frau. Die Familie war gerade erst von München nach Utting gezogen. Die Mutter hatte sie im Ballettunterricht von Beatrix Klein angemeldet, „doch ich war ziemlich unbegabt, ich wollte damals schon lieber die Musik hören als zu ihr zu tanzen.“ Auf dem Klavier der Cousins versuchte sie früh alleine ihr Talent und als die erste Klavierlehrerin sie ausgebremst habe als sie gleich Haydns Paukenschlagsinfonie üben wollte und Sophia sich diese stattdessen selbst beigebracht habe, wurde die Mutter hellhörig.

Maximilian Hofbauer von der städtischen Musikschule in Landsberg hatte eigentlich Aufnahmestopp, so geht die Familienlegende, aber als er beim Telefonat mit der Mutter das Mädchen, das seinerzeit „eigentlich ständig am Klimpern war“, im Hintergrund spielen hörte, habe er sie sofort aufgenommen. Ob das wirklich so gewesen war oder ob die Mutter alles beschönige, wisse sie nicht, sagt Sophia Pfleger heute. Fakt ist, dass sie in Landsberg sehr gefördert wurde.

Klassische Musik macht ihr richtig Spaß

Viele „Jugend musiziert“-Wettbewerbe bis zur Bundesebene folgten. Über einen Klaviermeisterkurs in Nürnberg kam die 13-jährige Gymnasiastin aus St. Ottilien damals an die Münchner Klavierlehrerin Halina Siedzieniewska-Alberth und „dort habe ich gemerkt, dass mir klassische Musik so richtig Spaß macht.“ Aber Musik zum Beruf machen? Das war ihr dann doch zu riskant. Nach dem Abitur ging sie für ein Jahr nach Bordeaux, lernte Französisch, kellnerte in einem kleinen Café und besucht abends das Konservatorium zum Musikspielen. Durch das allmorgendliche Zeitungslesen („zum französisch üben“) begann sie sich für das Thema Wirtschaft zu erwärmen und studierte anschließend in Augsburg „Global Business Management“ mit Praktika in Paris und Bozen. Die Musik lief immer nebenbei.

„Ich hatte immer schon eigene Ideen, wie Musik sein sollte, aber wenn man klassisch aufwächst, ist man an ein strenges Setting gewöhnt.“ Doch das, was sich unter dem Genre „minimal music“ ab den 1960er Jahren in den USA im Umfeld von Steve Reich entwickelte, wird in Deutschland kaum unterrichtet. Als dann Gerd Baumann (der die Filmmusiken für einige Rosenmüller-Filme komponierte) an der Münchner Hochschule für Musik und Theater die Professur für Filmkomposition übernahm, bewarb sich Sophia Pfleger und wurde als eine von vieren in ihrem Semester aufgenommen.

Ihr Stück wird von den Symphonikern aufgeführt

Als Abschlussarbeit komponierte sie im Juli 2018 ein Stück, das von den Münchner Symphonikern aufgeführt wurde. Gleich im Anschluss wurde sie gemeinsam mit ihrem Freund Carlos Cipa, der ebenfalls Komponist und Musiker ist, für die Filmmusik zum Film „die Goldfische“ gebucht. Hier hatten sie, so erzählt sie, ungewöhnlicherweise komplett freie Hand bei der Gestaltung.

Der „größte Erfolg“ allerdings und gleichzeitig das tollste Erlebnis, war die Teilnahme am Sommerfestival von „Bang on a can“, einer weltweit gefeierten Organisation für den stilübergreifenden Zugang zu zeitgenössischer klassischer Musik, eine der wichtigsten Instanzen für „neue Musik“. Alljährlich haben junge Komponisten im Massachusetts Museum of Contemporary Art (MASS MoCA) die Chance, von den Pionieren der neuen Musik zu lernen.

„Ein wahnsinnig cooler Ort, in einem kleinen Kaff mitten im Wald steht eine riesige Factory, dort haben wir jeden Tag zwei Stunden bei den Gründern David Lang, Julia Wolfe und Michael Gordon, zwei von ihnen Pulitzerpreisträger, gelernt.“ Und ansonsten ein Stück für zehn Streicher, zwei Flöten, zwei Klarinetten, zwei Posaunen, vier Schlagzeuge und ein Klavier komponiert. „Das war in dieser Besetzung sehr ungewöhnlich und herausfordernd“. Und insgesamt „ein sehr, sehr cooles Erlebnis.“

Den Künstlernamen hat sie von der Oma geklaut

Zurzeit arbeitet Sophia Jani, so ihr Künstlername, den sie von ihrer Urgroßmutter väterlicherseits „geklaut“ hat, an einem eigenen Album. Komponieren ist eigentlich eine Qual, sagt Sophia und lacht, ob es klappt oder nicht, hört man erst im Konzert.

Themen folgen