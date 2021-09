Landsberg

vor 26 Min.

Streit in einer Gaststätte landet in Landsberg vor Gericht

Die Verhandlung fand am Amtsgericht in Landsberg statt.

Plus Ein Handwerker soll in einem Lokal im Landkreis Landsberg handgreiflich geworden sein. Wie er dafür bestraft wird.

Von Ernst Hofmann

Ist es im März in einer Gaststätte im Landkreis zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, oder nicht? Vor dem Amtsgericht in Landsberg musste sich deswegen ein 43 Jahre alter Mann verantworten, der dort einen Mitarbeiter verletzt und dessen Brille beschädigt haben soll. Wie so oft vor Gericht, gingen die Aussagen zu dem Vorfall auseinander.

