Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Plus Die Landsberger Polizei sucht immer wieder nach unbekannten Unfallverursachern. Welche Strafen schlimmstenfalls drohen, erfahren Sie in einem Interview.

Es vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem im Pressebericht der Polizei Landsberg nicht mindestens eine Unfallflucht gelistet ist. Nehmen diese Delikte derzeit auch objektiv wieder stärker zu?