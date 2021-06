Vandalen wüten auf dem Landsberger Hellmairplatz

In der Landsberger Innenstadt wird randaliert und die Betreiber des "Hellmairs" erleben eine böse Überraschung. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Endlich darf die Gastronomie wieder öffnen, endlich darf man sich im Café oder Biergarten wieder treffen und dann das: Wie die Polizei Landsberg mitteilt, wüteten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Vandalen auf dem Hellmairplatz in Landsberg.

Der oder die unbekannten Täter schlitzten insgesamt fünf Sonnenschirme auf und richteten laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro an.

Moritz: Die Situation ist angespannt

Claus Moritz, der das Cafe und Restaurant Hellmairs zusammen mit Dominik Wagmann betreibt, und das Opfer der Randale ist, war entsetzt. „Jetzt ist die Gastronomie sowieso schon so gebeutelt und dann das.“ Nicht nur die Schirme seien beschädigt worden, auch zwei Stühle haben der oder die Täter versucht zu zerschneiden.

Die Schirme der Außengastronomie am Georg-Hellmair-Platz wurden mutwillig zerstört. Foto: Julian Leitenstorfer

Für Claus Moritz ist es einfach nicht nachvollziehbar, wer so etwas machen könnte. „Entweder waren es Besoffene, oder eine, die drei Tage lang keinen Tisch bekommen haben, oder ein Neider - ich weiß es nicht.“ Die Situation sei momentan angespannt, auch da viel mehr Touristen in der Stadt seien. "Landsberg ist inzwischen eine Touristenstadt, im Gegensatz zu früher kommt jetzt die doppelte oder dreifache Menge an Touristen."

Ab Montag darf die Gastronomie innen öffnen

Für ihn und seinen Kompagnon bedeutet die Sachbeschädigung, dass sie bei schlechtem Wetter erst mal nicht draußen bewirten können. Etwa drei Wochen wird es dauern, bis die Bespannung der Schirme ersetzt werden kann. „Zum Glück dürfen wir am Montag wieder innen öffnen“, so Moritz gegenüber dem LT. (mm)

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg unter Telefon 08191/9320 zu melden.

