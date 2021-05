Verdi mit Protestaktion in Landsberg

Am Tag der Pflege setzt sich die Gewerkschaft Verdi für bessere Arbeitsbedingungen ein. Auch in Landsberg findet eine Aktion statt.

Die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus und in der Altenpflege müssen sich dringend verändern, sagt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Deswegen ruft sie zum internationalen Tag der Pflege auf, der Politik die Rote Karte zu zeigen. Protestaktionen finden unter anderem am Universitätsklinikum in Augsburg und im Bürgerstift der Arbeiterwohlfahrt in Landsberg statt.

Bundesweit fehlen heute schon fast 250.000 Beschäftigte in der Kranken- und Altenpflege, teilt Verdi in einer Pressemeldung mit. Aus diesem Grund fänden heutigen Mittwoch Aktionen vor vielen Einrichtungen statt, um diese Misere anzuprangern. Im Verdi-Bezirk Augsburg wird es Protestaktionen in Augsburg und Landsberg geben. „Bereits vor Jahren haben wir Jens Spahn gesagt, dass die Altenpflege am ,Absaufen’ ist. Und auch im Krankenhausbereich haben wir immer wieder gedrängt, dass es so nicht weitergehen kann. Getan hat sich seit dem nur sehr wenig“, sagt Roman Martynez, Gewerkschaftssekretär von ver.di in Augsburg.

Eine symbolische Aktion in Landsberg

„Und in der Pandemie zeigt sich jetzt, welche Auswirkungen dieses kranke Gesundheitssystem hat. Die Politik darf sich nicht mehr hinter leeren Versprechungen verstecken“, sagt Martynez. Deswegen würden die Beschäftigten zum internationalen Tag der Pflege, der Politik zeigen, was sie davon halten, seit Jahren hängen gelassen zu werden. Mit lokalen Aktionen fordere die Gewerkschaft ein, dass Verbesserungen nicht mehr auf die lange Bank geschoben werden – im Interesse der Beschäftigten sowie der Patienten und der pflegebedürftigen Menschen. Es handele sich um kurze symbolische Aktionen, die coronabedingt über Delegationen der Beschäftigten erfolgen. (lt)

