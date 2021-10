Landsberg

vor 47 Min.

Wie die Pläne für das Inselbad in Landsberg ankommen

Plus Im Landsberger Inselbad soll das Bestandsgebäude durch einen Neubau ersetzt werden. Stammgäste des Bads reagieren zunächst noch verhalten und haben klare Vorstellungen.

Von Dominik Stenzel

Es war eine durchaus überraschende Nachricht, mit der die Stadt Landsberg in der vergangenen Woche an die Öffentlichkeit ging: Im Landsberger Inselbad soll das bestehende Gebäude durch einen Neubau ersetzt werden. Darauf hatten sich zuvor die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eines Workshops geeinigt. Doch wie kommt die Entscheidung bei den Stammgästen des beliebten Freibads an? Das LT hat sich umgehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen