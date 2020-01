vor 37 Min.

Landsberg: Zwei Unfälle in der Katharinenstraße

In der Landsberger Katharinenstraße hat sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet.

Der Freitagmorgen begann für viele Autofahrer in Landsberg mit Warten. In der Innenstadt ereignete sich ein kleiner Unfall mit großer Wirkung.

In der Landsberger Katharinenstraße haben sich gleich zwei Vorfahrtsunfälle ereignet. Bei einem davon gab es lange Staus.

Der erste ereignete sich am Donnerstag gegen 15 Uhr. Eine 73-jährige Autofahrerin wollte laut Polizei von der Johann-Mutter-Straße nach links in die Katahrinenstraße einbiegen. Dabei übersah sie das Auto eines 57-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Am Freitagmorgen gegen 7.35 Uhr krachte es, als eine 49-Jährige mit ihrem Wagen von der Dominikus-Zimmermann-Straße nach links in die Katharinenstraße einbiegen wollte.

Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt einer von links kommenden 80-Jährigen und prallte mit deren Pkw zusammen. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Bergung kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr. (lt)

