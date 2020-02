14:16 Uhr

Landsberger Patient erzählt: So fühlte sich das Coronavirus bei mir an

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Landsberg steckt sich mit dem Coronavirus an, reist nach La Gomera und muss dort in Quarantäne. Uns erzählt er, wie er sich gefühlt hat.

Von Stephanie Millonig

Ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg war der erste Coronapatient in Spanien. Er hatte den Virus aus Deutschland nach La Gomera mitgebracht und war dort 14 Tage in Quarantäne. Ausgangspunkt des ersten Corona-Ausbruchs in Deutschland war die Firma Webasto in Stockdorf im Landkreis Starnberg. Dort hatte sich ein Mitarbeiter im Januar bei einer Kollegin aus China infiziert.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen