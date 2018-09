18.09.2018

Lederhosen treffen auf Instagram

Die Bayernpartei blickt auf ihre Gründung vor 70 Jahren zurück. Sie will aber auch mit der Zeit gehen

Landsberg Das 70. Gründungsjubiläum der Bayernpartei im Landkreis Landsberg hat der Kreisverband am Freitag im Gasthaus zum Mohren gefeiert. Als Festredner trat der Parteivorsitzende Florian Weber auf. Festreden seien in der Regel zu lang und auch langweilig, sagte er, dennoch müsse die Jubilarin ein bisschen bejubelt werden.

Der Kreisverband Landsberg sei Vorbild für andere und habe maßgeblich zum Widererstarken der Bayernpartei beigetragen. Weber bescheinigte dem Kreisverband „eine Strahlkraft, die für andere bedeutend war“. Er erinnerte an die 1970er-Jahre, als man mit Kleinanzeigen in regionalen Zeitungen versuchte, neue Mitglieder zu gewinnen. Von seinerzeit 103 stieg deren Zahl bis 2018 auf 6700 bayernweit.

Kreisvorsitzender Dieter Steininger verwies auf die Zahl von 73 Mitgliedern in den drei Ortsverbänden sowie die vier Gemeinderatsmandate. Im Kreistag hält die Partei aktuell vier Sitze, einen mehr als in der vorangegangenen Wahlperiode. Als Ziel für die Kommunalwahlen nannte er: „Vielleicht können wir die Leiter weiter erklimmen.“

„Ein starkes Bayern“ sei das Ziel der Bayernpartei, so Florian Weber. Aktuelle Themen im Wahlkampf seien beispielsweise die Länderhoheit bei der Bildungspolitik und im Polizeiwesen. Jedoch betrachte die Partei Bayern auch im europäischen Zusammenhang.

Dem Erhalt von Dialekten, Kultur und Lebensart hat sich Michael Hofmann verschrieben. Er ist Gemeinderat in Dießen und will am 14. Oktober als Direktkandidat in den Landtag einziehen.

Hermann Dempfle aus Rott kandidiert im Stimmkreis Landsberg-Fürstenfeldbruck/West für den Bezirkstag. Der Biolandwirt und Gemeinderat nannte als eines seiner Themen den Erhalt des Klinikums Landsberg. Auch wolle er sich für Verbesserungen für das Pflegepersonal einsetzen, ein Thema, das ganz Deutschland im Moment bewegt. Weiter liege ihm das Weltkulturerbe in Pestenacker am Herzen, „das momentan so dahinschlummert“. Konkret forderte er Sanitäranlagen, Stromanschluss und eine verbesserte Verkehrsanbindung.

„Die klassische Parteiversammlung hat sich überholt“, sagte Florian Weber. Mit neuen (sozialen) Medien wie Instagram, Infoständen in Dießen und Landsberg sowie einer Veranstaltung mit dem Namen „Politik trifft Kultur“ im Wirtshaus am Kirchsteig will der Kreisverband neue Zielgruppen ansprechen. Am Freitagabend wurden während des offiziellen Teils die Reden mittels eines Außenlautsprechers von der Gaststube auf den Hauptplatz übertragen. Die Verwunderung der Passanten, von denen einige kurz stehenblieben, nutzte Kreisrat Hermann Dempfle, um sich und die Partei für die Wahlen am 14. Oktober zu empfehlen. (res)

Themen Folgen