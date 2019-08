vor 60 Min.

Letzter Auftritt für den Chorleiter

Thomas Becherer leitete Vox Villae seit 2018. Wer ihm folgt

Mit einem Konzert in der Wallfahrtskirche in Klosterlechfeld – zusammen mit dem großen gemischten Chor Liccanta – verabschiedete sich Vox Villae aus Weil von seinem Chorleiter Thomas Becherer, der den Chor interimsmäßig, seit Anfang 2018 geleitet hatte.

Der Kirchenmusiker Becherer vereinigte die Chöre und das Orchester zu einer Darbietung anspruchsvoller klassischer Kirchenmusik. Die Sonate und die Missa in C von Wolfgang Amadeus Mozart standen am Anfang des etwa einstündigen Konzerts. Die Stimmen von Angelika Werner (Sopran), Ulrike Nett (Alt), Andreas Hofmann (Tenor) und Gotthard Reisacher (Bass) ragten aus dem harmonischen Ensemble heraus. Beim ersten Satz „Allegro spirituoso“ aus der Sonate (KV 9) beeindruckten Birgit Abe mit der Violine und Gerhard Abe-Graf am Cembalo. Das Laudate Dominum aus „Vesperae solennes de Confessore“ wurde von Angelika Werner als Solistin gesungen.

Nach den Chorliedern „Magnifikat – Meine Seele preist die Größe des Herrn“, „In dieser Nacht“ und „Nun entlässest du deinen Knecht, o Herr“ interpretierte Gerhard Abe-Graf den ersten Satz aus der Cembalosonate in F-Dur „Molto Allegro“. Mit den Abendliedern „Bewahre uns Gott“, „Die Nacht“, „Der Mond ist aufgegangen“ und der Zugabe „Dona novis pacem“ beendete Becherer das ergreifende Konzerterlebnis. Er selbst wurde nach zweijährigem Engagement als Leiter beider Chöre verabschiedet. Er gibt die Stimmgabel an die alte und neue Leiterin Cornelia Utz zurück, die nach den Sommerferien die Probenarbeit aufnehmen wird. (rony)

Interessenten können zu den Proben des Chores Vox Villae kommen, die jeden Donnerstag von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Aula der Schule in Weil stattfinden.

