vor 5 Min.

"Lifeline"-Kapitän Reisch will Geldstrafe nicht akzeptieren

Der Landsberger "Lifeline"-Kapitän Claus-Peter Reisch wurde auf Malta verurteilt und will Berufung einlegen. Das Urteil sei "an den Haaren herbeigezogen".

Von Gerald Modlinger

Im Prozess gegen den Landsberger Kapitän eines Migranten-Rettungsschiffes der Hilfsorganisation Mission Lifeline ist auf Malta das Urteil gefallen. Claus-Peter Reisch aus Landsberg am Lech wurde vorgeworfen, vergangenen Sommer ein nicht ordnungsgemäß registriertes Boot gesteuert zu haben. Nun ist er zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Reisch muss demnach 10.000 Euro an Hilfsorganisationen bezahlen. Zu einer Gefängnisstrafe wurde Reisch nicht verurteilt, teilte die Hilfsorganisation Mission Lifeline mit.

"Lifeline"-Kapitän Reisch rettete 230 Flüchtlinge

Reisch hatte im Juni 2018 mit dem Schiff "Lifeline" vor Libyen rund 230 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Tagelang wurde das Schiff blockiert, das unter niederländischer Flagge fuhr. Es durfte erst in Malta anlegen, nachdem mehrere EU-Staaten zugesagt hatten, die Flüchtlinge aufzunehmen. Reisch wurde anschließend vorgeworfen, ein nicht ordnungsgemäß registriertes Boot gesteuert zu haben.

Deswegen wurde dem 58-Jährigen seit dem vergangenen Juli in Valetta der Prozess gemacht. Dieser endete jetzt mit einer Geldstrafe. Am Dienstag um 10 Uhr – eine Stunde früher als zunächst vom Gericht angekündigt – wurde das Urteil gesprochen. Akzeptieren will Reisch die Entscheidung nicht. Aus Valletta berichtete er, dass der Richter zwar einerseits erklärt habe, dass „die Rettung von Menschenleben kein Verbrechen“ sei, die Strafe beziehe sich nur auf, wie Reisch sagt, „angebliche nicht richtige Registrierung des Schiffes“. Diesen Vorwurf bestreitet der Landsberger weiterhin. Die „Lifeline“ sei genau so schon vom Voreigentümer, einer anderen Nichtregierungsorganisation namens Sea Watch, registriert worden und eineinhalb Jahre im Mittelmeer unterwegs gewesen.

Reisch will gegen Urteil Berufung einlegen

Deshalb werde gegen das Urteil Berufung eingelegt. Ums Geld gehe es ihm nicht, die 10.000 Euro Strafe entsprächen bei rund 450 mit der „Lifeline“ geretteten Flüchtlingen gerade mal 22,22 Euro pro Menschenleben. Reisch geht es um etwas anderes: „Das Urteil ist an den Haaren herbeigezogen, es ging für meine Begriffe dem Gericht darum, Seenotrettern zu sagen, lasst die Finger davon, ihr könnte auch damit die Finger verbrennen.“

Wenn Reisch und die Lifeline-Organisation in Berufung gehen, wird das Schiff weiter in Malta im Hafen bleiben müssen und Geld kosten: Allein für die Instandhaltung fielen täglich 400 bis 500 Euro an Kosten an, sagt Reisch. Aber: Die Hilfsorganisation hat inzwischen ein neues Schiff gekauft, das in den Einsatz gehen soll. Wieder mit Claus-Peter Reisch als Kapitän? „Das kann gut passieren. In den nächsten Tagen wird entschieden, wer fährt. Vielleicht bin ich aber auch besser an Land aufgehoben, zum einen, um Spender zu motivieren, zum anderen um für Presse und Fernsehen zur Verfügung zu stehen“, sagt Reisch.

Die nächsten Tage wird sich Reisch eine kurze Auszeit nehmen: bei seinem eigenen Schiff in Sardinien, erzählt er. Voraussichtlich Ende des Monats werde er dann in Landsberg zurück sein. (mit dpa)

