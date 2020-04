Maibaum-Absage: Aufgeschoben, nicht aufgehoben

Am 1. Mai werden im Landkreis Landsberg traditionell Maibäume aufgestellt. Heuer nicht. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Dass heuer am 1. Mai eine in Bayern lieb gewonnene Tradition nicht stattfinden kann, schmerzt, ist aber zu verschmerzen. Die Corona-Pandemie hat weitaus schlimmere Auswirkungen auf unser Leben als die Absage des Maibaumaufstellens in vielen Orten.

Dennoch, Veranstaltungen wie das Maibaumaufstellen haben in den Dörfern im Landkreis eine wichtige Funktion. Sie sind sozusagen der Kitt, der eine Dorfgemeinschaft zusammenhält. Schon in der Phase der Vorbereitung trifft man sich, zwar noch ein kleiner Kreis, aber spätestens am Feiertag, wenn der neue Baum aufgestellt wird und der ganze Ort dabei ist, ist Gemeinschaft spürbar. Egal ob Alteingesessener oder Neubürger, beim Maibaumaufstellen wird jede helfende Hand benötigt.

Es ist Geduld gefragt

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagt man in Bayern. Die Zunftstangerl werden sicherlich irgendwann aufgestellt, egal ob von Hand oder maschinell. Das lassen sich die Vereine nicht nehmen. Denn einen leeren Maibaumplatz sieht sich keiner gerne an. Dennoch ist Geduld gefragt, das haben wir in Zeiten der Corona-Pandemie lernen müssen.

Mehr zum Thema: Landkreis Landsberg: Der Maibaum bleibt heuer im Wald

Themen folgen