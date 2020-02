Mehr Geld für Verkehrskontrollen in Dießen

Plus In Dießen wird über den Haushalt 2020 beraten. Doch es wird nicht nur über Zahlen gesprochen. Es geht um die öffentliche Sicherheit und die Parküberwachung.

Applaus gab es für Verwaltungsfachwirtin Regina Metz am Ende der ersten Sitzung des Dießener Finanzausschusses zum Haushalt 2020. Die Nachfolgerin des langjährigen Kämmerers Max Steigenberger präsentierte erstmals einen von ihr verantworteten Haushaltsentwurf. Im Mittelpunkt der Sitzung stand der Verwaltungshaushalt. Allerdings wurde auch über Themen diskutiert, die nur am Rande mit den Finanzen zu tun haben – unter anderem ob der Sicherheitsdienst regelmäßig in den Seeanlagen unterwegs sein soll und der Verkehr und das Parken stärker überwacht werden sollen.

Eine kurze Diskussion gab es zum Thema öffentliche Sicherheit: Antoinette Bagusat (Dießener Bürger) regte an, einen Etat für regelmäßige Rundgänge eines Sicherheitsdienstes in den Seeanlagen einzustellen. Nach Ansicht von Hanni Baur ( SPD) würde es ausreichen, wenn die Polizei dort etwas mehr Präsenz zeigen würde. Um Vandalismus vorzubeugen, schlug Bürgermeister Herbert Kirsch (Dießener Bürger) vor, in Utting und Schondorf nachzufragen, die bereits Sicherheitsdienste beauftragt haben.

Parkgebühren am Freizeitgelände

Nach Rücksprache mit dem Gemeinderat sollen die Ausgaben für Verkehrskontrollen voraussichtlich von 80.000 Euro auf 90.000 Euro erhöht werden, um dadurch spontan auf einen erhöhten Kontrollbedarf im Bereich der Freizeitgelände in St. Alban und Riederau reagieren zu können. Dort werden von der Gemeinde heuer erstmals Parkgebühren verlangt. „Besonders am Anfang sollten wir am See mit hoher Frequenz kontrollieren können“, meinte Gemeinderat Michael Behrendt (UBV).

Regelmäßige Investitionen und aktuellere Informationen würde sich Behrendt hinsichtlich der Sanierung der Brücken wünschen. Seit Jahren höre sich der Gemeinderat die „Katastrophenberichte“ eines Gutachters an, trotzdem seien im Haushalt 2020 lediglich 100.000 Euro für Sanierungszwecke vorgesehen. In den vergangenen Jahren sei einiges abgearbeitet worden, sagte Manfred Ruile vom Bauamt. Einen Sanierungsstau könne er nicht erkennen.

Gemeinde und Kloster reden über den Schacky-Park

Zur Diskussion standen auch Kosten für die Sanierung des Weiherdamms im Schacky-Park. Während hierfür im Haushalt weiterhin 275.000 Euro vorgesehen sind, liegt das Ergebnis der aktuellen Ausschreibung, die aufgehoben wurde, bei 550.000 Euro. Es müsse nochmals darüber nachgedacht werden, wo eingespart werden kann, sagte Kirsch. Außerdem laufe der Pachtvertrag zwischen Kloster und Gemeinde (Gesamtlaufzeit 30 Jahre) in 15 Jahren aus. Es sei deshalb an der Zeit, hinsichtlich der Unterhaltskosten auch das Kloster als Eigentümer ins Boot zu holen, meinten Kirsch und Behrendt.

Die Gemeinde, so der Haushaltsplan, startet mit Rücklagen in Höhe von 7,9 Millionen Euro ins neue Haushaltsjahr. Der Verwaltungshaushalt beträgt 23,15 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt 10,68 Millionen Euro. Die im Haushaltsentwurf enthaltenen Personalkosten aller Bereiche liegen bei 3,96 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalkosten somit um gut fünf Prozent. 2020 wird voraussichtlich das 17. Haushaltsjahr in Folge sein, in dem die Gemeinde keine Schulden machen wird.

Was die Kommunalwahl kostet

Das neue gemeindliche Grundstück an der Landsberger Straße (Kosten: 2,6 Millionen Euro) wurde, wie Bürgermeister Herbert Kirsch sagte, bereits 2019 bezahlt. Hinsichtlich der Steuereinnahmen rechnet der Markt mit 15,92 Millionen Euro, davon müssen 6,63 Millionen Euro als Gewerbesteuer- sowie Kreisumlage wieder verausgabt werden. 77.000 Euro wurden als Ausgaben für die diesjährige Kommunalwahl eingestellt, 3000 Euro werden vorsorglich für ein mögliches Volksbegehren zum Thema Mietenstopp bereitgehalten.

Im Etat für „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“ ist heuer erstmals kein Betrag für den Unterhalt des Carl-Orff-Museums vorgesehen. Die alleinige Trägerschaft habe zum 1. Januar die Carl-Orff-Stiftung übernommen, erklärte die Kämmerin. 20.000 Euro sind im Kulturetat für einen Bildband eingestellt, der die Kunstsammlung im Rathaus dokumentieren soll.

Auf Antrag von Frank Fastl (Freie Wähler) wurde die Pauschale für Übungsleiter in den Vereinen von 200 auf 250 Euro erhöht. Pro Kind und jungen Erwachsenen sollen die Vereine künftig 40 beziehungsweise 30 Euro und damit zehn Euro mehr als zuvor erhalten. In Kürze soll die weitere Sanierung des Blauen Hauses ausgeschrieben werden. Dafür sind 300.000 Euro vorgesehen.