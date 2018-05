Nicht jeder kann tun, was er will

Die Polizei kann sich bei manchen Einsätzen nur mit Verstärkung durchsetzen. LT-Redakteurin Stephanie Millonig hält das auch in gesellschaftlicher Hinsicht für eine gefährliche Entwicklung.

Eine Landsberger und eine Dießener Polizeistreife mussten am Wochenende Verstärkung anfordern, um ihre Arbeit tun zu können. Damit bestätigt sich ein bundesweiter Trend, dass Polizei, aber auch Feuerwehr oder Sanitäter bei Einsätzen damit rechnen müssen, angegriffen zu werden. In Andechs traf es jetzt sogar einen Busfahrer, der den Fahrpreis einforderte. Und in Herrsching nahm ein Wildcamper die Sicherheitsleute nicht ernst.

Regeln werden nicht eingehalten

Das sind unterschiedliche Sachverhalte. Und bei den Asylbewerbern spielen sicherlich ihre unsicheren Zukunftsaussichten eine Rolle. Gleichwohl lassen alle diese Fälle erkennen, dass die Protagonisten nach ihren eigenen Bedürfnissen agieren, Regeln nicht einhalten und sich aggressiv gegenüber denjenigen verhalten, die für die Kontrolle zuständig sind.

Dies unterhöhlt einen Basisgedanken unserer Gesellschaft: Alle müssen sich an die gleichen Regeln und Gesetze halten. Wenn jeder seine Bedürfnisse als Maß setzt, landet man letztendlich beim Recht des Stärkeren und nicht bei Normen, die sich eine demokratische Gesellschaft gegeben hat – einschließlich der Möglichkeit, diese Regeln auch zu modifizieren.

