Tödlicher Streit zwischen Vater und Sohn in Obermeitingen

Die Polizei findet in einer Wohnung in Obermeitingen die Leiche eines 62-Jährigen. Der Sohn flüchtet und wird festgenommen.

Am Freitagabend findet die Polizei die Leiche eines 62-Jährigen in einer Wohnung in Obermeitingen. Der Sohn, der den Mann nach ersten Ermittlungen tödlich verletzt hat, flüchtet. Gegen Mitternacht wird er festgenommen.

Kurz vor 19 Uhr wurde der Einsatzzentrale von einer Anwohnerin mitgeteilt, dass es im Nachbarhaus offenbar zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. Rettungsdienst und Polizei fuhren sofort zum Einsatzort und fanden dort den Mann tot auf.

Der Sohn flüchtet nach der Tat

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es zwischen dem 62-Jährigen und seinem 25-jährigen Sohn zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Sohn auf den Vater mit einem spitzen Gegenstand mehrfach einschlug und ihm dabei tödliche Verletzungen zufügte. Der Tatverdächtige, der sich laut Polizei offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, flüchtete nach der Tat aus der Wohnung. Im Rahmen einer großangelegten Fahndungsaktion mit starken Polizeikräften, einem Polizeihubschrauber und Polizeisuchhunden konnte der Flüchtige gegen Mitternacht durch eine Zivilstreife der Augsburger Polizei in Schwabmünchen festgenommen werden.

Der 25-Jährige machte bisher noch keine verwertbaren Angaben, teilt die Polizei mit. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am heutigen Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Im Laufe des Tages findet eine Obduktion des Getöteten statt. Die näheren Hintergründe und das Motiv des Tatverdächtigen sind bisher noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck mit der Staatsanwaltschaft Augsburg geführt. (lt)

