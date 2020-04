11:33 Uhr

Pandemieplan: Was Dr. Markus Hüttl im Landkreis vor hat

Versorgungsarzt Markus Hüttl hat einen Pandemieplan für den Landkreis Landsberg erstellt. Was dabei im Fokus steht.

Von Thomas Wunder

Dr. Markus Hüttl ist ein Mann der klaren Worten. Der 58-Jährige Arzt ist damit beauftragt worden, den Landkreis auf die Corona-Pandemie vorzubereiten. Erste Schritte waren ein Drive-in für Corona-Tests, eine Infektambulanz und ein Infektmobil. Doch Markus Hüttls Pandemieplan sieht weitere Vorkehrungen vor. „Wir hatten bislang Glück“, sagt er. Im Fokus seiner Pläne stehen in erster Linie Pflegeeinrichtungen. Denn sollte dort ein Corona-Fall auftreten, müsse schnell gehandelt werden können.

Über seine Pläne informierte Markus Hüttl jetzt den Kreisausschuss gemeinsam mit Maria Matheis vom Landratsamt die die Führungsgruppe Katastrophenfall leitet. Mathias schilderte die Probleme in Pflegeeinrichtungen wie Senioren- oder Behindertenheimen. Dort gebe es nicht ausreichend Platz, wo Infizierte und deren Kontaktpersonen isoliert werden könnten. So könne sich das Coronavirus unter Umständen rasch ausbreiten. Als Beispiel nannte sie ein Seniorenheim in Waal im Landkreis Ostallgäu, in dem 13 Bewohner und ein Pfleger an Corona erkrankten und starben. Diese Gefahr bestünde auch in den Pflegeheimen im Landkreis.

Schleusen in den Pflegeheimen

Versorgungsarzt Markus Hüttl teilt die Sorge von Maria Matheis. „Wir haben aber Zeit uns vorzubereiten“, sagte er den Kreisräten. Sein Pandemieplan sieht unter anderem ein Epidemie-Kontroll-Team vor, dass in Pflegeheimen Schleusen errichtet, an denen jene auf Corona-Symptome kontrolliert werden sollen, die das Gebäude betreten. Schließlich könne das Virus über Mitarbeiter, Pfleger, Hausärzte und viele andere Personen ins Heim gebracht werden. Das Team soll Mitarbeiter der Heime schulen, damit diese die Arbeit an den Schleusen übernehmen können. Hüttl will über kurz oder lang auch wieder Besucher in die Heime lassen. Denn auch die psychische Situation der Bewohner müsse beachtet werden. „Viele leiden unter Vereinsamung.“

Ein weiterer Schritt ist laut Hüttl ein Frühwarnsystem in den Pflegeheimen. Den Bewohner soll täglich die Körpertemperatur gemessen werden und sie sollen via App auf Corona-Symptome befragt werden. Bei erhöhter Temperatur und Symptomen informiere dann die App die Besatzung des Infektmobils, das sofort ausrücken kann.

Doch wohin mit den Bewohnern, die an Covid 19 erkrankt sind und isoliert werden müssen oder nach einer Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen wurden? Hüttls Plan sieht dafür zwei Isolier-Einrichtungen vor – eine für pflegebedürftige Personen in Riederau mit 20 bis 40 Betten und eine für Bewohner zum Beispiel von Behinderteneinrichtungen oder Asylunterkünften in Penzing mit 79 Plätzen. Dort würden Erkrankte isoliert behandelt.

Neue Beatmungsgeräte im Klinikum

Damit, so Hüttl und Matheis, könnte das Klinikum entlastet werden. Denn dort müssten in erster Linie jene Menschen behandelt werden, die infolge der Erkranken beatmet werden müssen. In den nächsten Tagen werde das Klinikum 15 neue Beatmungsgeräte sowie weitere Ausrüstung erhalten. „Dann stehen uns 23 Beatmungsplätze zur Verfügung“, sagt Hüttl.

In Planungsreife ist laut Hüttl eine zahnärztliche Covid-Praxis, die in den Räumen der Infektambulanz Platz finden soll. Die notwendigen Geräte würde der Landkreis beschaffen. Die Zahnärzte hätten sich dazu bereit erklärt, die Geräte später abzunehmen.

