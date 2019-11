vor 16 Min.

Papierbach: Es wird ein Vier-Sterne-Hotel aus den Niederlanden geben

Auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik in Landsberg entsteht das Projekt „Urbanes Leben am Papierbach“. Dort wird auch ein Kulturzentrum mit Hotel entstehen.

Jetzt steht fest, wer das künftige Hotel im neuen Stadtviertel „Urbanes Leben am Papierbach“ betreibt. Bald können die Landsberger die Baustelle besichtigen.

Jetzt steht fest, wer das Hotel im geplanten neuen Stadtviertel „Urbanes Leben am Papierbach“ (ULP) in Landsberg betreiben soll. Ein niederländisches Familienunternehmen wird Ende 2022 ein Vier-Sterne-Hotel der Marke Mesura im ULP-Kulturzentrum eröffnen. Das teilte Projektentwickler ehret+klein am Donnerstag mit. Wie mehrfach berichtet, laufen die Arbeiten des Bauabschnitts für ULP auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik seit einigen Monaten. Bald können die Bürger das Baustellengelände besichtigen.

Was das neue Hotel alles beinhalten soll

Der Projektentwickler ehret+klein hat ein passendes Hotelkonzept für das Kulturzentrum am Papierbach gefunden. Demnach wird die Marke „Mesura“ der niederländischen Bari Groep B.V. in die oberen Geschosse des Kulturzentrums einziehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits im September waren die Pläne des neuen „Kulturhotels“ von ehret+klein vorgestellt und von der Stadt Landsberg und dem Gestaltungsbeirat sehr positiv angenommen worden.

Die familiengeführte Bari Groep B.V. aus Amsterdam wurde 2015 gegründet und etablierte sich zunächst als Franchisenehmer der Hotelketten Marriott International und Hilton Worldwide. Das Konzept Mesura zählt zur neuesten Marke der Holdinggesellschaft. „Im Gegensatz zu Hotels von großen Ketten zeichnet sich das Mesura-Konzept durch einen individuellen und persönlichen Boutique-Charakter aus. Ausgerichtet an den Bedürfnissen von Kultur, Business und Tourismus wird es innovative Office Spaces, Unterhaltungs- und Ausstellungsflächen, Proberäume sowie Künstlerapartments geben“, teilt ehret+klein mit.

Bald findet ein Adventsfest auf dem Baustellengelände statt

Im Sinne der Übersetzung des spanischen Begriffs „Mesura“, der übersetzt „Höflichkeit und Zurückhaltung“ bedeutet, soll das für Landsberg vorgesehene Hoteldesign lokale Elemente widerspiegeln. Die Eröffnung des 4-Sterne-Hotel ist nach Fertigstellung des Gebäudes Ende 2022 geplant. Es wird über etwa 130 Zimmer verfügen. „Wir sind froh, mit der Bari Groep einen erstklassigen Betreiber gefunden zu haben, der auf die Ansprüche und Erwartungen einer Stadt in der Metropolregion eingeht. Auch Landsbergs Kulturszene wird von Proberäumen sowie Apartments für Künstler profitieren. Das innovative Hotelkonzept wird das Kulturzentrum, das Quartier und die Stadt Landsberg spürbar bereichern“, so Michael Ehret, geschäftsführender Gesellschafter von ehret+klein.

Über das zukünftige Quartier können sich Interessierte in Kürze vor Ort informieren. Projektentwickler ehret+klein lädt zum „Adventsfest Am Papierbach“ auf der Baustelle an der Von-Kühlmann-Straße: Es findet am 5. Dezember ab 15 Uhr statt und bietet neben einer Eisstockbahn auch weihnachtliche Köstlichkeiten. Alle Erlöse kommen dem Evangelischen Kindergarten Landsberg zugute. (lt)

