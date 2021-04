Papierbach in Landsberg: Wohin mit dem zweiten Bahnübergang?

Plus Der Papierbach-Investor regt eine Verlegung des südlichen Bahnübergangs an. Der Landsberger Stadtrat lehnt den Vorschlag ab.

Wo Fußgänger und Radfahrer die breite, barrierefreie Bahnunterführung auf dem Gelände des neuen Stadtviertels „Urbanes Leben am Papierbach“ in Landsberg einmal nutzen können, ist auf der Baustelle schon zu erkennen. Dass die Bahnlinie künftig auch an einer zweiten Stelle etwas südlicher gequert werden soll, ist ebenfalls Teil der Planungen. Doch nach Meinung des Projektentwicklers ehret+klein kann diese sechs Meter hohe Bahnüberführung mit beidseitigen Treppenanlagen auch wenige Hundert Meter weiter in Höhe des Busbahnhofs errichtet werden. Die Mehrheit der Stadträte und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sind anderer Meinung.

Gemäß dem städtebaulichen Vertrag und dem Bebauungsplan ist eine Fußgängerbrücke über die Bahngleise im Süden des Quartiers geplant. „Allerdings ist diese geplante Fußgängerüberführung, mit Treppen zu beiden Seiten, nicht barrierefrei“, teilt Kerstin Kruppok, die Pressesprecherin von ehret+klein auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Eine Umplanung und Verlegung des Fußgängerübergangs hätte aus Sicht der Am Papierbach Entwicklungsgesellschaft (APE) mehrere Vorteile. Der neue Standort außerhalb des Quartiers ermögliche einen barrierefreien Übergang und könnte aufgrund der Lage am Bahnhof von mehr Menschen genutzt werden. Laut aktueller Planung liegt der Fußgängerübergang dicht an der einfach zugänglichen Bahnunterführung, die momentan errichtet wird. „Wahrscheinlich würden viele die 100 Meter entfernte Bahnunterführung bevorzugen und die Treppe bliebe weitgehend ungenutzt“, meint Kruppok.

Der Gestaltungsbeirat lehnt die Bahnüberführung ab

Auch der Gestaltungsbeirat der Stadt steht dem Bahnübergang auf Höhe des Jugendzentrums nach Informationen unserer Zeitung skeptisch gegenüber. Im April 2018 sei bei einer Beratung von einem gewaltigen Bauwerk mit „hohem Störpotenzial“ die Rede gewesen. Die ablehnende Haltung des Gestaltungsbeirats war aber für den Stadtrat offenbar kein Grund, die Planungen zu verändern.

Am Papierbach in Landsberg entsteht gerade ein neues Stadtviertel. Bild: Julian Leitenstorfer

Beim jüngsten virtuellen Bürgerdialog des Projektentwicklers ehret+klein brachte Projektleiter Benjamin Johansson das Thema wieder auf den Tisch. Wie er sagte, habe man der Stadt eine Verlegung Richtung Süden vorgeschlagen. Doch dieser Vorschlag werde wohl nicht weiterverfolgt. Nach Informationen unserer Zeitung beschäftigte sich der Pandemie-Ausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung nicht öffentlich mit der Sache. Allerdings wurde eine Verlegung abgelehnt. Nur die CSU-Stadträte waren dafür.

Das LT hat Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl gefragt. Sie hält eine Querung der Bahnlinie an der in den Plänen vorgesehenen Stelle für wichtig. So könne eine schnelle Verbindung vom Mutterturm zur auf dem Gelände des Jugendzentrums vorgesehenen Kindertagesstätte und der Spöttinger Straße geschaffen werden. Am Standort weiter südlich sieht sie dafür keine Notwendigkeit. Auch wenn dort, in Höhe des Busbahnhofs, ein Parkhaus errichtet werden könnte.

Ein Parkhaus am Bahnhof in Landsberg?

Entsprechende Planungen gibt es in der Stadtverwaltung. Wie schon jetzt die Nutzer der Parkflächen entlang der Bahnlinie könnten die späteren Nutzer eines Parkhauses über die Katharinenstraße in Richtung Innenstadt gelangen, meint Baumgartl. Sie scheut auch die aus ihrer Sicht hohen Planungskosten. Schließlich müsste eine Überführung an dieser Stelle barrierefrei gestaltet werden. Doch egal wo die Überführung gebaut wird, die im städtebaulichen Vertrag fixierte Kostenbeteiligung der APE bliebe bestehen. „Davon könnte auch die barrierefreie Fußgängerüberführung am Parkhaus finanziert werden“, sagt Kerstin Kruppok.

Lesen Sie dazu auch: