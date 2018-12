20:05 Uhr

Parken: Gelb-Westen-Aktion in Geltendorf?

Nicht nur der Landkreis Landsberg und die Gemeinde Geltendorf sind unzufrieden mit der Entwicklung am nördlichen Pendlerparkplatz. Die Betroffene wollen die Bahn zum Umdenken bewegen.

Von Frauke Vangierdegom

„Da ist der Wurm drin, das Problem muss dringend gelöst werden“, sagt Landrat Thomas Eichinger über die neue Situation am nördlichen Pendlerparkplatz in Geltendorf. Seit der Parkplatz, wie im Landsberger Tagblatt mehrfach berichtet, nicht mehr von der Gemeinde Geltendorf bewirtschaftet wird, müssen Pendler für einen der 387 Stellplätze zahlen. 1,50 Euro pro Tag beziehungsweise 22 Euro für eine Monatskarte. Denn um den Betrieb des Pendlerparkplatzes kümmert sich jetzt die Conti Park Interparking Group.

Keine Garantie auf Parkplatz



Vor allem die Tatsache, dass Dauerkarten-Besitzer trotz Bezahlung keine Garantie haben einen Parkplatz zu ergattern, stößt in der Bevölkerung wie auch bei Politikern auf Unmut. In einer E-Mail an unsere Redaktion fordert Wolfgang Weiß aus Geltendorf dazu auf, sich gegen den „Gebühren-Wahnsinn“ zu wehren. In Anlehnung an die „Gelb-Westen-Proteste“ in Frankreich rät er: „Ziehen Sie gelbe Westen an, damit man erkennt, wer von der Bahn Verkehrsinnovationen fordert...“ Alle, vom Bürger bis zu den Politikern seien jetzt gefordert, das Unternehmen Bahn in die Pflicht zu nehmen, seinen Kunden verlässlichen Bahnverkehr und sinnvoll gestaltete Pendlerbahnhöfe mit ausreichenden Stellplätzen anzubieten. Immerhin lebe das bundeseigene Unternehmen Bahn davon, dass Kunden mit dem Zug fahren. Dazu würden schließlich auch Steuergelder genutzt.

Die Akzeptanz für die Buslinien war gering

Angesprochen auf die Situation des öffentlichen Personennahverkehrs sagt Andreas Graf, Abteilungsleiter Kreisentwicklung und Gemeinden im Landratsamt: „Es gab ja schon mehr Buslinien, aber die Akzeptanz war nicht da, deshalb ist einiges wieder eingestellt worden.“ „Die Situation hat sich verschärft, der Handlungsdruck ist deutlich gewachsen“, sagt Eichinger im Hinblick auf Pläne der Gemeinde Geltendorf und des Landkreises, ein Parkdeck zu errichten. „Wir stimmen gerade ein Schreiben mit der Gemeinde Geltendorf ab, in dem wir die Verantwortlichen bei der DB Station und Service bitten wollen, die verfahrene Situation zu entzerren“, sagt Eichinger. Vorstellen könne man sich zum Beispiel gemeinsam mit der Bahn ein Parkdeck zu bauen. Bernd Honerkamp von der Bahn-Pressestelle sagt dazu auf Nachfrage unserer Zeitung: „Die Erweiterung des Parkplatzes ist eine kommunale Aufgabe. Denn die Bahn bekommt dafür schon lange keine Fördergelder mehr.“

Auch der Geltendorfer Bürgermeister ist unzufrieden

Geltendorfs Bürgermeister Wilhelm Lehmann ist mit Situation ebenfalls unzufrieden. Zumal ihn mancher dafür verantwortlich machen wolle, dass jetzt in einigen Straßen in Bahnhofsnähe absolutes Halteverbot gelte. „Wir müssen dafür Sorge tragen müssen, dass Schneeräumfahrzeuge oder Rettungswagen problemlos die Straßen passieren können. Das geht aber nicht, wenn überall Autos stehen“, so Lehmann. Einfach auf sich beruhen lassen will Lehmann die Gebührenerhebung aber nicht. Außer dem gemeinsamen Vorstoß mit dem Landratsamt, die Bahn zum Einlenken zu bewegen, habe er sich an den bayrischen Verkehrsminister Hans Reichhart gewandt und ihm die Situation geschildert. „Er hat mir zugesagt, sich der Sache anzunehmen“, so Lehmann im Gespräch mit dem LT. Ob jetzt mehr Pendler einen kostenfreien Parkplatz im Ort suchen, könne er nicht abschätzen. „Es kann durchaus auch sein, dass einige Pendler jetzt nach Türkenfeld weiterfahren und dort parken“, vermutet er. Diese Vermutung teilt auch Andreas Graf. „Jetzt kommt es sogar vor, dass Parkplätze am Vormittag frei sind.“ Und er hält ein paar Zahlen bereit.

Die jährlichen Unterhaltskosten

„Für den nördlichen Parkplatz in Geltendorf hat der Landkreis jedes Jahr im Durchschnitt einen Anteil von 5000 Euro Unterhaltskosten bezahlt.“ Zum Vergleich: Für den Südparkplatz und den Parkplatz in Kaufering liegt der Anteil bei rund 7000 Euro. Laut einem Kreisausschuss-Beschluss beteiligt sich der Landkreis Landsberg mit 75 Prozent an den Unterhaltskosten, die von den jeweiligen Gemeinden zu tragen sind. Dass Pendler aus Geltendorf seit der Gebührenpflicht nach Türkenfeld ausweichen, kann der dortige Bürgermeister Pius Keller nicht bestätigen. „Das ginge auch gar nicht, weil unser Parkplatz ohnehin den ganzen Tag über voll ist.“ Ähnlich wie bislang am Nordparkplatz in Geltendorf gehört das Grundstück der Bahn, die Unterhaltspflicht aber liegt bei Türkenfeld. Über Erweiterungsmöglichkeiten denkt dort niemand nach, zumal es gar keine Flächen dafür gäbe. Keller glaubt nicht, dass sich die Zahl der Pendlern den nächsten Jahren stark erhöhe.

