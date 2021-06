Die letzten Soldaten verlassen Penzinger Pandemiezentrum

Die letzten Soldaten verlassen das Contact-Tracing-Team (CTT) am Pandemiezentrum in Penzing. Landrat Thomas Eichinger würdigt ihren Einsatz.

Die letzten Soldatinnen und Soldaten werden am 30. Juni 2021 das Contact-Tracing-Team (CTT) am Pandemiezentrum in Penzing verlassen und zu ihren Standorten zurückkehren. Das teilt das Landsberger Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Die Einheiten der Bundeswehr waren seit Oktober2020 beim CTT im Einsatz und leisteten dort laut der Mitteilung im Rahmen der Amtshilfe einen ganz wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. „Wir sind sehr dankbar für den großartigen und außergewöhnlichen Einsatz der Soldatinnen und Soldaten und für die unkomplizierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Hier ist ein tolles Team zusammengewachsen, es sind Freundschaften entstanden. Ohne die Bundeswehr hätten wir bei uns im Landkreis während der vergangenen Monate nicht diese vergleichsweise sehr niedrigen „Coronazahlen“ erreichen und halten können“, so Landrat Thomas Eichinger (CSU) bei der kleinen Verabschiedungsfeier im Penzing.

CTT-Leiter Manuel Müller-Hahl erhält Auszeichnung

Dr. Manuel Müller-Hahl, der Leiter des CT-Teams, wurde vom Gebirgsjägerbataillon mit dem „Ehrenedelweiß“ ausgezeichnet. Insgesamt waren 60 Soldatinnen und Soldaten, aus den Standorten Füssen (40)und Mittenwald (20) - im März/April bis zu 30 gleichzeitig - beim CTT im Einsatz.

Zu deren Aufgaben gehörten unter anderem Kontaktnachverfolgung, Befundübermittlung, Kontrollanrufe, Außentestungen (Seniorenheime, Asyl, Kita), die Mitarbeit an der Teststrecke und in der letzten Zeit vor allem die Bearbeitung der Reiserückkehrer.

