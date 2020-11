vor 11 Min.

Polizei holt Jugendliche von Baugerüst am Dießener Marienmünster

Gefährlicher Leichtsinn: Die Polizei muss in der Nacht auf Sonntag fünf Jugendliche vom Gerüst holen, das derzeit am Kirchturm des Dießener Marienmünsters steht.

Von Dominic Wimmer

Gefährlicher Leichtsinn: Die Polizei musste in der Nacht auf Sonntag fünf Jugendliche vom Gerüst holen, das derzeit am Kirchturm des Dießener Marienmünsters steht. Die 16 und 17 Jahre alten Dießener waren in schwindelerregenden Höhen unterwegs und bekommen jetzt mehrere Anzeigen.

Eine Angestellte der Psychosomatischen Klinik, die im ehemaligen Kloster St. Vinzenz neben dem Marienmünster untergebracht ist, stellte mehrere Personen auf dem Baugerüst fest und rief die Polizei. Zwei Streifenbesatzungen stellten vor Ort die fünf Jugendlichen fest, die offenbar aus Spaß den Bauzaun geöffnet hatten und aufs Gerüst gestiegen waren. Da selbst den Beamten die Kletterhöhe zu hoch war, wurden die Jugendlichen herunterzitiert und über die Gefährlichkeit ihres Unterfangens belehrt. Neben einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs kommt noch eine wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz dazu. Denn derzeit dürfen sich lediglich zwei Hausstände miteinander treffen.

Der Glockenturm des Marienmünsters ist seit den Sommerferien eingerüstet, weil er saniert wird. Das Gerüst ist rund 54 Meter hoch und reicht bis zur Unterkante der Kuppel. Es besteht aus insgesamt 25 Etagen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen