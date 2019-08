12:34 Uhr

Polizei nimmt Graffiti-Sprayer in Landsberg fest

Beamte treffen spätabends einen 30-jährigen Mann in der Landsberger Altstadt an. Er machte sich gerade an einer Hausmauer zu schaffen.

Einen Graffiti-Sprayer hat die Landsberger Polizei am Montag um 23.30 Uhr in der Herzog-Ernst-Straße in Landsberg festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, dass der Mann eine Hausmauer besprühte und die Polizei gerufen. Die herbeigeeilten Beamten trafen den 30-jährigen Mann noch auf frischer Tat an, berichtet die Polizei.

Ein weiteres frisches Graffiti, das dem Sprayer zugeordnet werden kann, wurde zudem an einem nahe gelegenen Mülltonnenhäuschen festgestellt. (lt)

