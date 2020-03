Prozess in Landsberg: Drohte ein Wirt einem Gast Gewalt an?

Plus Eine negative Bewertung im Internet erzürnt einen Gastronomen aus dem Landkreis Landsberg. Wie er versucht haben soll, einen unzufriedenen Gast einzuschüchtern.

Eine halbe Stunde lang ließ der 54-jährige Angeklagte das Gericht warten, bis er endlich erschien. Die Anklage hielt dem Gastwirt vor, dass er einem Gast gedroht habe, ihm die Knochen zu brechen, wenn er nicht innerhalb von sieben Tagen seine negative Bewertung über das Lokal im Internet lösche.

Der 59-Jährige, der als Zeuge im Gerichtssaal erschien, sah überhaupt keinen Grund, der Aufforderung nachzukommen, er zeigte den Wirt an. Dem Gastronomen flatterte daraufhin ein Strafbefehl in Höhe von 2000 Euro wegen versuchter Nötigung ins Haus: 50 Tagessätze zu je 40 Euro. Dagegen erhob er Einspruch und es kam zur Hauptverhandlung. Die endete damit, dass der Angeklagte nicht 2000 Euro wie beim ursprünglichen Strafbefehl, sondern 2800 Euro und die Gerichtskosten bezahlen muss.

Der Gast war mit dem Buffet nicht zufrieden

Zu der Straftat im Einzelnen: Der jetzt zur Verhandlung stehenden Drohung im November 2019 ging ein anderer Vorfall voraus. Damals wollte sich der 59-Jährige mit mehreren Personen in einem Lokal in Landsberg , das der Angeklagte damals gepachtet hatte, beruflich treffen. Das sei ausgemacht gewesen, so der Zeuge. Es habe aber nicht geklappt, da die Eingangstür versperrt gewesen sei. Deswegen habe er, der Geschädigte, dem Wirt 180 Euro als Aufwandsentschädigung in Rechnung gestellt. Bekommen habe er jedoch keinen einzigen Cent.

Fall 2: Buffet in einer Gastwirtschaft im Landkreis, die der Gastwirt betreibt. Unter den Gästen befand sich der Zeuge mit seiner Tochter und berufliche Kontakte des Mannes. Nach den Worten des 59-Jährigen sei für das Buffet eine Summe von 300 Euro vereinbart gewesen. Er war aber mit Service und Qualität nicht zufrieden. Daraus machte der Mann kein Geheimnis und beschwerte sich im Internet in Form einer negativen Kritik.

Das Gericht glaubt eher dem Geschädigten

Diese Kritik brachte den Gastwirt offensichtlich derart auf die Palme, dass er dem Beschwerdeführer laut dessen Aussage am Telefon bedrohte. Allerdings soll er sich nicht selbst als Knochenbrecher angekündigt haben, wenn die Kritik nicht gelöscht wird. Vielmehr soll er gewarnt haben, dass er jemanden beauftragen werde, der dem Mann die Knochen brechen solle.

Der Zeuge hat die 300 Euro übrigens nach einer Wartezeit beglichen. Gericht und Anklage glaubten „eher dem Geschädigten als dem Angeklagten“. Obwohl Aussage gegen Aussage stand, wie es Rechtsanwalt Patrick Freutsmiedl formulierte. Er forderte Freispruch für seinen Mandanten. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt oder Revision beantragt werden.