RTL-Supertalent: Die Alpin Drums spielen sich in (fast) alle Herzen

Plus Hans Mühlegg aus Riederau und sein Percussion-Quintett trommeln bei der RTL-Show „Das Supertalent“ auf Werkzeugkisten. Eine wichtige Person blieb jedoch zurückhaltend.

Dieter Bohlen war am Samstagabend bei der RTL-Show "Das Supertalent" nicht so ganz überzeugt: Als die „Handwerker“, fünf Schlagwerker um den Riederauer Hans Mühlegg, mit ihren Werkzeugkästen loslegten und „die Blechlawine“ auf der Bühne des RTL-Studios in Bremen auslösten, blieb der Pop-Titan einigermaßen unbeeindruckt. Zwei grüne Haken gab es dagegen von den beiden Mitjuroren Sarah Lombardi und Bruce Darnell. Das reichte für einen Stern. Kurz nach der Sendung hat das LT mit Hans Mühlegg gesprochen. Wie sieht es mit Blick auf das Finale am 21. Dezember aus?

Die Trommler wurden schon zweimal vom Sender eingeladen

Der eine Stern würde nach den Regularien eigentlich zum Weiterkommen reichen. Dennoch stehen die „Alpin Drums“ nicht im Finale der RTL-Show „Das Supertalent“, das am 21. Dezember live ausgestrahlt wird. RTL beziehungsweise die beauftragte Casting-Firma war schon länger hinter den Trommlern vom Ammersee her. „Wir wurden schon zwei Mal vom Sender eingeladen, hatten aber irgendwie nie Zeit, da mitzumachen“, erinnert sich Hans Mühlegg. Als dann die erneute, die dritte Anfrage kam, war die Agentur der Alpin Drums, Südpolentertainment, der Meinung, nun doch den TV-Termin wahrzunehmen. RTL war über die Video-Plattform Youtube auf die Alpin Drums aufmerksam geworden. Dort ist schließlich ihr Musikvideo „Blechlawine“ bereits mehrere Millionen Mal geliked worden.

Am 13. August ging es also zur Produktion der Show, der Casting-Runde, in die Studios nach Bremen. „Die waren im schönen Metropol Theater eingerichtet“, schwärmt Mühlegg von der Location, weniger aber von der Aufzeichnung. „Wir sind am Donnerstag angereist. Am Freitag ging es dann schon um 8 Uhr los und mussten dann vor allem warten.“ Das lange Warten auf den Auftritt spielte sich überwiegend in einer offenen, umgebauten Garderobe ab, die den Zuschauern des „Supertalents“ sicherlich ein Begriff sein dürfte. Dort wurden die Trommler immer wieder interviewt, es wurden vorbereitend Nahaufnahmen, sogenannte Close-ups von den Künstlern gemacht und auch ein kurzer Einspieler gedreht. Hans Mühlegg konnte den am Samstagabend nun in geschnittener Version am Fernsehgerät mitverfolgen: „Wir sollten mit unseren Werkzeugkästen durch die Gänge des Theaters laufen und so tun, als würden wir nach schadhaften Stellen suchen.“ Mühlegg und seine Alpin Drums, das sind Jörg Regenbogen, Bodo Matzkeit, Raimund Bierling und Thomas Gugger, fanden diese Sequenz ganz gelungen.

Die erste Begegnung mit den Superstars

Dann kam der große Moment des Auftritts und der tatsächlich ersten Begegnung mit den Superstars der Sendung Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell: „Wir hatten wirklich vorab keinen Kontakt mit der Jury.“ Auch die Bühne und das Studio, also den Theaterraum, der mit 800 Besuchern gut gefüllt war, durften sie vorab nicht sehen. „In der Garderobe gab es auch keine Monitore, auf der wir die Aufzeichnung verfolgen konnten.“

Dadurch, so glaubt Hans Mühlegg, erzeugen die Macher eine gewisse Unsicherheit bei den Kandidaten, da keiner genau wisse, was auf ihn zukommt. Nun sind die Schlagwerker keine Anfänger, sondern Musikprofis und Live-Auftritte vor viel Publikum gewöhnt. „Wir hatten ja schon Auftritte im ZDF oder auch in der Show von Stefan Raab.“ Doch durch diese ungewohnten Maßnahmen stellte sich tatsächlich so etwas wie kurzzeitige Nervosität ein, wundert sich Mühlegg heute noch. Doch eines war schnell klar: „Wenn wir schon mitmachten, dann wollten wir auch weiterkommen.“

Was dann kam, konnten die Zuschauer daheim an den Fernsehgeräten am Samstagabend verfolgen. Die Alpin Drums legten los wie die Feuerwehr und wurden in den 90 Sekunden ihres Auftritts immer lockerer. Das Publikum war schnell gewonnen und auch Bruce Darnell („Trommeln find ich immer toll“) und Sarah Lombardi („Das war perfekt gespielt, immer auf den Punkt“) ließen sich von den Rhythmen packen. Dann aber trat Dieter Bohlen auf die Euphoriebremse. „Das war alles ok. Aber ihr sei doch Profischlagzeuger“, stellte er die rhetorische Frage und legte nach. Da gebe es doch ganz andere, bombastischere Acts. Er war jedenfalls nicht zufrieden, drückte den roten Buzzer, unterlag aber seinen Jurykollegen mit 1:2, den Stern fürs einstweilige Weiterkommen übergab Bruce Darnell.

Zwei Wochen später kam die Absage

Zwei Wochen später, erzählt Hans Mühlegg, kam dann aber die Nachricht von RTL, dass die Alpin-Drums nicht ins Finale eingezogen sind. Zu erklären ist das mit der Regel, dass die Jury nach der Show noch einmal unter den Nummern, die weiterkamen, die endgültigen Finalteilnehmer auswählt.

Enttäuscht? „Keineswegs“, versichert Mühlegg. Gestern früh tauschten sich die Alpin Drums“ über die eigene WhatsApp-Gruppe aus: „Wir waren zufrieden mit unserem Auftritt.“ Auch wenn sie es letztlich nicht ins Finale der Show geschafft haben, die Herzen der Zuschauer im Studio und an den Fernsehgeräten haben sie offenbar erreicht. Die Einschaltquote vom Samstagabend kann sich ebenfalls sehen lassen: Die Supertalente erreichten 2,98 Millionen Zuschauer.