Ramsach

vor 3 Min.

Tödlicher Betriebsunfall in Ramsach: Was die Polizei ermittelt hat

Nachdem tödlichen Betriebsunfall auf einem Hof in Ramsach haben Polizei und Berufsgenossenschaft ermittelt.

Plus Eine Frau wird auf einem Hof in Ramsach leblos unter einem Heuballen gefunden. Was die Ermittler herausgefunden haben.

Von Thomas Wunder

Der tragische Tod einer 35-jährigen Frau aus Pestenacker, die am frühen Donnerstabend bei einem Betriebsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ramsach tödlich verletzt wurde, hat im Landkreis für tiefe Betroffenheit gesorgt. Mittlerweile ist die Leiche der Frau obduziert und die Ermittlungen der Polizei fortgeschritten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen