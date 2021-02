vor 54 Min.

Ran an die Krapfen

Das

Normalerweise würde die Faschingshochburg Landsberg in wenigen Tagen das große Finale starten. Doch wegen Corona gibt es 2021 keine Faschingsbälle, -umzüge oder -partys. Schon vor Monaten wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Das LT möchte trotzdem ein klein wenig Faschingsstimmung verbreiten. Wir starten mit der Landsberger Bäckerei Manhart eine Faschingsfotoaktion. Ab dem Lumpigen Donnerstag gibt es jeden Tag zwei Krapfenpakete zu gewinnen. Schicken Sie uns Ihre schönsten, lustigsten, besten Faschingsselfies der vergangenen Jahre.

Am Dienstag ist unsere Aktion gestartet, und bisher haben uns schon zahlreiche lustige Faschingsfotos erreicht, mit denen sich unsere Leser für eine komplette Krapfenpalette bewerben. Das LT verschenkt am Lumpigen Donnerstag, am Rußigen Freitag, am Faschingssamstag, am Rosenmontag und am Faschingsdienstag jeden Tag zwei Krapfenpakete (à sechs Stück).

Schicken Sie uns direkt per Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de Ihr schönstes Faschingsbild der vergangenen Jahre. Das Gewinnerfoto eines jeden Tages erscheint in unserer Printausgabe sowie auf unserem Onlineportal und bei Facebook. Die Gewinner dürfen ihr Krapfenpaket in einer der 14 Manhart-Filialen abholen. (lt)

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefon 0821/777-2355.

Themen folgen