Autofahrer übersieht Rennradfahrer bei Wessobrunn

Schwerer Unfall bei Wessobrunn: Ein Radsportler wird von einem Autofahrer beim Abbiegen übersehen.

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Weilheim-Schongau von einem Autofahrer übersehen und schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 15.55 Uhr bei Wessobrunn. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 62-jähriger Weilheimer mit seinem Rennrad die Kreisstraße WM 8 von Forst kommend in Richtung Zellsee. Zur gleichen Zeit fuhr ein 41-jähriger Peitinger in entgegengesetzter Richtung auf der WM 8.

An der Einmündung in die Kreisstraße WM 29 bog der Peitinger mit seinem Pkw nach links in Richtung Paterzell ab und übersah dabei den entgegenkommenden und bevorrechtigten Radfahrer, so die Polizei. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer, wobei der Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzt 2200 Euro.

Die Kreisstraße musste wegen der Versorgung des Radfahrers sowie für die Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt werden. (lt)

