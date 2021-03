vor 37 Min.

So läuft die Sanierung des Stadtmuseums

Das Neue Stadtmuseum in Landsberg ist marode und der Brandschutz veraltet. Sanierung und Modernisierung sind lange ein Politikum. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ein Rundgang mit Museumsleiterin Sonia Fischer

Von Thomas Wunder

Die großen Räume im Neuen Stadtmuseum in Landsberg sind leer. Zuletzt wurde der Dachstuhl entrümpelt. Jetzt wird im Gebäude vermessen, geprüft und auf eventuelle Schäden untersucht. Denn das Museum muss dringend saniert und der Brandschutz aktuellen Anforderungen angepasst werden. Seit vielen Jahren ist das bekannt. Doch lange wurde die Sanierung und mit ihr ein neues Konzept für die Dauerausstellung geschoben. Bis zuletzt blieb das Museum ein Politikum. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Unsere Zeitung blickt mit Museumsleiterin Sonia Fischer zurück und in die Zukunft.

Das Brandschutzgutachten, das im Jahr 2009 vorgelegt wurde, hatte weitreichende Folgen. Als Übergangsmaßnahme wurde an der Außenseite des Stadtmuseums ein Gerüst aufgestellt, das als Fluchtweg im Falle eines Feuers dienen sollte. Im Februar 2014 musste dieses Provisorium abgebaut und die Dauerausstellung in den Stockwerken geschlossen werden. Nur das Erdgeschoss mit seinen Wechselausstellungen durfte für Besucher geöffnet bleiben. Bis Ende 2018 nutzten jährlich rund 6000 Besucher das Angebot, wie Sonia Fischer sagt.

Seit Anfang 2019 ist das Museum komplett geschlossen. Im Juni vergangenen Jahres hatte der Stadtrat ein Architekturbüro mit den Planungen für eine Sanierung beauftragt. Die Kosten wurden auf 5,5 Millionen Euro geschätzt. Seither steht Sonia Fischer im engen Austausch mit dem beauftragten Architekten. Denn es müsse unter anderem untersucht werden, was künftig in den einzelnen Räumen machbar ist. Welches Gewicht können die tragenden Balken in den Decken verkraften, wie steht es um das Raumklima und wie viel Feuchtigkeit bringen die Besucher in das Gebäude? „Das alles hat Einfluss auf die Gestaltung der Räume“, sagt sie.

Immer wieder wurde die Sanierung infrage gestellt. Wenn es um Projekte ging, die verschoben werden können, um Geld zu sparen, dann war vom Stadtmuseum die Rede. Als im August 2020 bekannt wurde, dass die Landesausstellung „Räuber und Diebe“ nicht nach Landsberg kommt, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), dass dies keine generellen Auswirkungen auf die Sanierung des Museums habe. Eigentlich sollte das Museum mit der Landesausstellung 2024 wiedereröffnet werden. Doch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie konnte die Stadt dem Haus der Bayerischen Geschichte, das die Landesausstellungen plant, nicht zusagen, dass die Sanierung rechtzeitig abgeschlossen sein wird.

Noch im November 2019 hatte Doris Baumgartl – damals noch Zweite Bürgermeisterin – in einer Sitzung gesagt: „Entweder kommt das Stadtmuseum mit der Landesausstellung oder es kommt in den nächsten zehn Jahren überhaupt nicht.“ Als Oberbürgermeisterin machte sie nach der Absage der Landesausstellung jedoch immer wieder deutlich, wie wichtig ihr diese Maßnahme sei. Und die SPD-Fraktion im Stadtrat sah sich gar veranlasst, in einer Pressemitteilung dem Projekt Rückendeckung zu geben.

Spätestens, seit Mitte Januar bekannt wurde, dass für die Sanierung und Modernisierung Bundesmittel in Höhe von bis zu 1,5 Millionen Euro aus dem Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ zur Verfügung gestellt werden, ist die Diskussion beendet. Nun soll ein Arbeitskreis des Stadtrats die Sanierung des Neuen Stadtmuseums begleiten. Das hatte der Pandemieausschuss Anfang Februar beschlossen.

Sonia Fischer ist aktuell in vielen Bereichen tätig, wie sie sagt. Mit dem Architekten habe sie zum Beispiel den Standort für einen Aufzug auf der Südwestseite des Gebäudes festgelegt, zudem kümmere sie sich gemeinsam mit dem Kölner Büro „facts and fiction“ um die inhaltliche Ausrichtung der Dauerausstellung. Das Büro stellte zuletzt in der Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses sein Konzept vor (LT berichtete). Unter anderem über das „Mehr-Sinne-Prinzip“ mithilfe von Bildern, Grafiken, Displays und Mitmachstationen sollen Zusammenhänge der Landsberger Geschichte erlebbar gemacht werden.

Arbeit fällt laut Fischer aber auch im Depot an. Dorthin wurden Anfang 2019 alle Ausstellungsstücke ausgelagert und ständig würden neue hinzukommen. „Die müssen beschrieben und inventarisiert werden“, sagt die Museumsleiterin, der dabei eine wissenschaftliche Mitarbeiterin in Vollzeit hilft. Dabei gelte es immer schon vorauszudenken, sagt Sonia Fischer, also zu klären, welches Objekt in der Dauerausstellung Platz finden könnte.

