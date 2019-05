vor 54 Min.

Sportwagenfahrer parkt anderes Auto ein

Parkplatzstreit in Landsberg: Ein Mann greift aus Ärger über eine Frau zu drastischen Mitteln. Dafür bekommt er jetzt die Quittung.

Ein 46 Jahre alter Mann aus Landsberg hat jetzt eine Anzeige wegen Nötigung am Hals. Er war am Samstagvormittag derart erbost darüber, dass jemand anderes auf seinem Parkplatz steht, dass er das andere Auto einparkte.

Wie die Polizei mitteilt, blockierte der Mann in der Katharinenstraße absichtlich in einem Hinterhof den Pkw einer Frau aus Schwifting, die in den Hinterhof eingefahren war und dort eine schwangere Frau vom Arzt abholen wollte. Laut Polizei stellte der Mann seinen Sportwagen mitten in der Zufahrt ab, obwohl im Hof noch Platz gewesen wäre, um anders zu parken. Da sich der Mann über einen Zeitraum von zwei Stunden weigerte, wegzufahren, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Nötigung. (lt)

Themen Folgen