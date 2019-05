Sportzentrum: Warum der neue Kunstrasen auf sich warten lässt

Plus Bei der Sanierung tun sich Probleme auf: Zum einen wird das Projekt immer teurer, zum anderen spielt das Thema Mikroplastik eine Rolle. So reagieren die Landsberger Sportvereine.

Die Sportler in Landsberg – allen voran die Fußballer und Footballer – müssen noch bis Sommer 2020 ohne den seit Januar gesperrten Kunstrasenplatz auskommen. Das wurde jetzt im Stadtrat bekannt. Außerdem könnten die Kosten für die Erneuerung des maroden Spielfelds im Sportzentrum über den im Februar als Obergrenze genannten 1,7 Millionen Euro liegen. Nun muss sogar ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden, hieß es in der jüngsten Stadtratssitzung. Für die Sportvereine, die den Kunstrasenplatz benötigen, ist das eine Hiobsbotschaft.

Lesen Sie dazu auch: Der Kunstrasen im Landsberger Sportzentrum ist gesperrt

Harald Göbel, Zweiter Vorsitzender bei den Footballern des Landsberg X-Press, kündigte an, eine offizielle Anfrage an die Stadt zu stellen, „wie sie sich das trainingsmäßig für die Teams vorstellt“. Sowohl die Nachwuchsmannschaften als auch die Seniors seien auf diesen Platz angewiesen. „Wir können nur von November bis Februar in der Halle trainieren, dann brauchen wir den Platz“, sagt Göbel. „Das ist für uns ein echtes Problem. Jetzt verlieren wir ein zusätzliches Jahr.“

Bei Türkspor Landsberg sieht man das Thema eher gelassen

Auch Stefan Drischberger, Jugendleiter bei den TSV-Fußballern, musste erst mal tief durchschnaufen. „Da darf ich an die Winterplanung gar nicht denken“, lautete sein erster Kommentar. Die Plätze im 3C-Sportpark seien jetzt schon überbeansprucht. „Außerdem trainieren und spielen da auch die Baseballer“, so Drischberger, was die Platznot noch vergrößere. 15 Jugendmannschaften hat der TSV Landsberg, hinzukommen die Teams im Seniorenbereich. Aber er sieht ein Licht am Ende des Tunnels: Vorsorglich hatte er bereits beim Landratsamt nachgefragt, ob der neue Kunstrasenplatz am Schulzentrum an der Platanenstraße von Vereinen genutzt werden könnte – und die Antwort mache Hoffnung. „Nach Pfingsten wissen wir da hoffentlich mehr.“

Gelassen hat Selim Ayoglu, Vorsitzender von Türkspor Landsberg, der einzigen Fußball-Mannschaft, die auch ihre Punktspiele im Sportzentrum austrägt, reagiert. Für technisch gute Spieler sei der Kunstrasen ein Vorteil. „Aber wir können uns nicht in die Haushaltsplanung einmischen.“ Nach der Sperrung des alten Platzes habe die Stadt dem Verein gleich den Nebenplatz zur Verfügung gestellt, das sei problemlos gelaufen. „Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir einen neuen Kunstrasenplatz bekommen.“

Wie hoch ist die Gefahr von Mikroplastik?

Die aktuelle Kostenschätzung geht von einem Sanierungsaufwand von 1,7 bis 1,8 Millionen Euro aus, im Haushalt stehen jedoch nur 290.000 Euro zur Verfügung, erklärte die Leiterin des Hochbauamts, Ulla Höss, im Stadtrat. Weitere 400.000 Euro waren für 2020 im Finanzplan vorgesehen. Neben dem finanziellen Aspekt wurden in der Stadtratssitzung auch technische Fragen diskutiert. Hintergrund ist, dass von Kunstrasen Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Üblicherweise sei Kunstrasen bislang auf Quarzsand und einem Gummigranulat aufgebaut worden, erklärte die von der Stadt beauftragte Sachverständige Barbara Sedlmeir. Darunter befinde sich eine Elastikschicht aus Kunststoff, die auf einer bitumengebundenen Tragschicht liege.

Einen wirklichen alternativen Standard gebe es aber noch nicht. Neue Möglichkeiten würden aber verstärkt ausprobiert. Dies sei bereits am Schulzentrum an der Platanenstraße geschehen. In zwei bis drei Jahren, so die Erwartung Sedlmeirs, dürften die bisher verwendeten Gummigranulate ohnehin nicht mehr erlaubt sein.