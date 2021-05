vor 17 Min.

Sprungturm im Inselbad: Eine Online-Petition erhöht den Druck

Plus Nach dem Abriss fordert eine Online-Petition den Sprungturm im Landsberger Inselbad zurück. Was der Initiator der Aktion dazu sagt.

Von Dominik Stenzel

Es war eine Nachricht, die viele Landsberger in der vergangenen Woche geschockt hat: Am Dienstag wurde der fast 50 Jahre alte Sprungturm im Inselbad abgebaut – nicht einmal alle Stadträte waren zuvor über die Aktion informiert worden (LT berichtete). Laut Reinhard Dippold, Leiter der Bäderbetriebe bei den Stadtwerken, war das Bauwerk marode und nicht mehr betriebssicher. Als Reaktion auf den Ärger vieler Bürger plädierte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in einem offenen Brief dafür, gemeinsam „zu einer schnellen und guten Lösung zu kommen“. Nun erhöht eine Online-Petition den Druck auf die Verantwortlichen. Was sich Initiator Bastian Georgi davon verspricht.

