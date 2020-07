vor 18 Min.

Stützpunkt in Landsberg: Schnelle Hilfe für Pflegefälle

Plus Landkreis, Bezirk sowie Pflege- und Krankenkassen richten in Landsberg einen Pflegestützpunkt ein. Dort sollen ab Mitte Oktober Betroffene und deren Angehörige beraten und begleitet werden.

Von Thomas Wunder

Im Landkreis leben aktuell etwa 3200 Menschen mit Pflegebedarf. Doch ihre Zahl wird steigen, denn unsere Gesellschaft wird immer älter. Prognosen gehen davon aus, dass bis ins Jahr 2030 rund 4200 Personen pflegebedürftig sein werden. Wer einen Verwandten selbst pflegt oder sich Unterstützung von ambulanten Pflegediensten holt, muss oft ein komplexes System durchdringen. Und so werden manche Hilfen erst gar nicht beantragt. Als Lotse, Wegweiser, Berater und Begleiter soll ab Mitte Oktober ein Pflegestützpunkt dienen, der im Landratsamt angesiedelt ist.

Wie dort Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen geholfen werden soll, darüber hat unsere Zeitung mit Pajam Rais-Parsi vom Landratsamt gesprochen, der den Pflegestützpunkt künftig leiten wird. Ein Pflegefall kann mitunter über Nacht eintreten. Wer beantwortet dann die wichtigsten Fragen? Die jeweilige Krankenkasse. Die AOK in Landsberg betreibt seit zehn Jahren eine Pflegeberatung für ihre Versicherten. Doch wie ist das mit anderen Krankenkassen, die keinen Sitz im Landkreis haben? Dort landet man zunächst in einem Callcenter, weiß Pajam Rais-Parsi aus Erfahrung. In der Regel werde versucht, das Problem telefonisch zu lösen. Von Menschen, die die Gegebenheiten vor Ort nicht kennen würden. Zwar könne die Beratung inhaltlich gut sein, es fehle aber das Wissen um lokale Gegebenheiten. Mitunter erhalten Versicherte auch Beratungsgutscheine, die sie dann bei Pflegeberatern einlösen können.

Begleitung über einen längeren Zeitraum

Alle Fragen zum Thema Pflege sollen künftig am Pflegestützpunkt beantwortet werden. Dabei geht es laut Rais-Parsi nicht um eine einmalige oder kurzfristige Beratung, der Betroffene werde auch über einen längeren Zeitraum begleitet, wenn dies notwendig ist. Die Zielgruppe seien Pflegebedürftige und deren Angehörige. Im Landkreis Landsberg werden rund 1500 Menschen ausschließlich von Angehörigen gepflegt, die dafür ein Pflegegeld erhalten. Etwa 900 Personen werden von Angehörigen und einem ambulanten Pflegedienst oder nur von einem ambulanten Pflegedienst betreut. Etwa 650 Frauen und Männer befinden sich in stationärer Pflege.

Gerade wer einen Angehörigen alleine zu Hause pflegt, benötigt immer wieder kurzfristige Hilfe, sagt Pajam Rais-Parsi. Etwa wenn der Pflegende krank wird oder in Urlaub fahren möchte. Bei der Suche nach einem Ersatz soll künftig der Pflegestützpunkt behilflich sein. Das Büro des Stützpunkts soll im Landratsamt eingerichtet werden. Die Beratung übernehmen soll eine Vollzeit- (38,5 Stunden) und eine Teilzeitkraft (30 Stunden). Die Teilzeitstelle wird laut Rais-Parsi eine Mitarbeiterin übernehmen, die bislang bereits über die Fachstelle für pflegende Angehörige tätig war, die seit Januar im Landratsamt angesiedelt ist. An die 300 Beratungen im Jahr hat sie durchgeführt – von der telefonischen Auskunft bis zur mehrjährigen Begleitung. Für die Vollzeitstelle ist das Landratsamt noch auf der Suche. Die Stelle sei ausgeschrieben, im August sollen Bewerbungsgespräche stattfinden.

Das Büro des Pflegestützpunkts im Landratsamt soll 18 Stunden in der Woche geöffnet haben. Die restlichen 22 Stunden seien für Terminvereinbarungen und Hausbesuche veranschlagt. Gerade die Besuche vor Ort sind Rais-Parsi wichtig: „Weil viele Betroffene nicht zu uns kommen können“, sagt er.

Vertragsunterzeichnung im Landratsamt (unten) mit (von links) Josef Mederer, Thomas Eichinger und Harald Floßmann. Bild: Thorsten Jordan

Die Kosten für den neuen Pflegestützpunkt übernehmen zu zwei Dritteln die Pflege- und Krankenkassen; das verbleibende Drittel teilen sich Landkreis und Bezirk jeweils zur Hälfte. Wie Pajam Rais-Parsi sagt, wird der Landkreis maximal 34000 Euro aufbringen müssen. Den entsprechenden Vertrag unterzeichneten Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Landrat Thomas Eichinger sowie der AOK-Direktor Harald Floßmann bei einer Pressekonferenz im Landratsamt. Der Vertrag wird jetzt an die weiteren beteiligten Kranken- und Pflegekassen zur Unterzeichnung übersandt. „In dem Pflegestützpunkt bündeln wir das vielfältige Wissen zum Thema Pflege an einem Ort. Für die Bürger ist die Kooperation von Pflege- und Krankenkassen mit dem Landkreis und dem Bezirk ein Riesengewinn“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer. „Mit der Errichtung des Pflegestützpunkts erhalten Bürger Hilfe aus einer Hand und Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Hilfeleistungen“, sagte Thomas Eichinger.

Pflegeplätze und Pflegekräfte fehlen

Ziel des Pflegestützpunkts sei es, die Vielzahl von Beratungsangeboten im Landkreis zu vernetzen und bestehende Ressourcen zu nutzen. Die Bürger würden damit erstmals wohnortnah eine unabhängige, neutrale und umfassende Beratung „aus einer Hand“ erhalten. Doch die eigentlichen Probleme der Pflegebranche können laut Pajam Rais-Parsi nicht alle vor Ort gelöst werden. Denn es fehle an stationären Pflegeplätzen und Pflegekräften. So gebe es aktuell 650 stationäre Pflegeplätze im Landkreis. Bis ins Jahr 2030 müssten 450 (in etwa drei neue Pflegeheime) zusätzlich geschaffen werden. Und weil Personal knapp ist, würden ambulante Pflegedienste schon jetzt am Limit arbeiten.

