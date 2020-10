15:53 Uhr

Technischer Defekt? Oldtimer fährt in Landsberg gegen Haus

Zwei Personen sind beim Unfall mit einem Oldtimer in Landsberg verletzt worden. Sie wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht.

Der Fahrer eines Oldtimers verliert in Landsberg die Kontrolle über seinen Wagen. Er fährt gegen eine Hauswand.

Ein technischer Defekt könnte laut Polizei am Samstagnachmittag in Landsberg einen Verkehrsunfall ausgelöst haben. Ein 65-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Oldtimer in der Alten Bergstraße unterwegs. Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das im Anschluss gegen ein Verkehrszeichen und eine Hauswand im Hinteren Anger prallte.

Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin erlitten Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Über die Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt. (lt)

