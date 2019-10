vor 28 Min.

Thomas Salzberger wird neuer Bürgermeister in Kaufering

Der SPD-Kandidat schafft es im vierten Anlauf. Er gewinnt klar vor Dr. Patrick Heißler (GAL).

Von Gerald Modlinger

Thomas Salzberger (SPD) wird neuer Bürgermeister in Kaufering. Für ihn stimmten bei der heutigen Wahl 55,4 Prozent der Wähler, so das eben mitgeteilte vorläufige Ergebnis. Nicht gereicht hat es für Dr. Patrick Heißler (GAL) , auf den 44,6 Prozent der Stimmen entfielen. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,8 Prozent. Der neue Bürgermeister wird bereits in der Sitzung des Marktgemeinderats am Mittwoch vereidigt.

