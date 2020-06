00:31 Uhr

Trübe Stimmung zwischen Grünen und Landrat

Bei der Diskussion über das Thema Ökostrom geraten Thomas Eichinger und Kreisrat Peter Satzger aneinander. Und auch bei der Präsentation der Energie- und CO

Von Thomas Wunder

Es war die erste Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses des Kreistags. Dabei stand der Klimaschutz im Mittelpunkt. Zwei wichtige Themen dazu waren die Energie- und CO2-Bilanz des Landkreises und der Ökostrom. Und bei der Diskussion ums Klima wurde auch deutlich, dass zwischen Landrat Thomas Eichinger ( CSU) und der Fraktion der Grünen derzeit kein gutes Klima herrscht. Mit Kreisrat Peter Satzger entwickelte sich ein echtes Streitgespräch.

Im Vorfeld der Sitzung hatten Peter Satzger und Dr. Peter Friedl (beide Grüne) beantragt, dass der Strom für sämtliche Liegenschaften des Landkreises in den kommenden beiden Jahren ausschließlich aus Neuanlagen mit mindestens 50 Prozent Ökostrom kommen soll. Der Antrag wurde von der Fraktion der Grünen, der Bayernpartei sowie von Wolfgang Buttner, Hans-Dieter Schlierf (beide ÖDP), Hans Drexl (CSU) und Jonas Pioch (FW) unterzeichnet. Damit sollen zwei Ziele des Klimaschutzkonzepts des Landkreises, die Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien sowie die Reduktion der CO2-Emissionen, erreicht werden. Werde Ökostrom hingegen nur aus bestehenden Anlagen oder von Anbietern bezogen, die über den Erwerb von überschüssigen Ökostrom-Zertifikaten als „Ökostrom“ verkaufen, entfalle der zusätzliche Klimanutzen, schreiben Satzger und Friedl in ihrem Antrag.

Landrat Thomas Eichinger hatte dazu eine klare Meinung. „Wir haben 100 Prozent Ökostrom im Landkreis.“ Peter Satzger bezeichnet diesen teils über Zertifikate erworbenen Strom als „Alibi-Ökostrom“, der lediglich zu einer rechnerischen Umverteilung der bestehenden Menge an Ökostrom führe und die Bürger ausschließe. „Das hat null Wirkung. Wir wollen aber den Markt für Ökostrom erhöhen.“ Eichinger meinte dagegen, mit dem Kauf von Ökostrom aus Neuanlagen würde der Landkreis lediglich Investoren finanzieren, die zum Beispiel Windkraftanlagen betreiben. Nach einigem Hin und Her ließ Eichinger über den Antrag abstimmen. Mit 8:4-Stimmen (die CSU-Kreisräte mit Ausnahme von Hans Drexl stimmten mit dem Landrat) wurde er angenommen. Eine endgültige Entscheidung trifft aber der Kreisausschuss.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Energie- und CO2-Bilanz des Landkreises. Das Klimaschutzkonzept sieht zwischen 2011 und 2030 eine Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen im Landkreis um 50 Prozent vor. Jan Schwarz vom Klima-Bündnis mit Sitz in Frankfurt am Main stellte die Ergebnisse via Videokonferenz vor. Er schickte vorweg, dass sich die Beschaffung der Daten sehr schwierig gestaltet habe. Das wurde unter anderem beim Gesamtwärmeverbrauch deutlich, der laut Statistik von 2011 bis 2018 um 18 Prozent zurückgegangen sein soll. Wahrscheinlich, so die Analyse des Klima-Bündnisses, durch den Rückgang des Wärmeverbrauchs in der Industrie. Das sei nicht plausibel, sagten Wolfgang Buttner und Peter Satzger, weil sich im Landkreis in dem Zeitraum eher mehr Betriebe angesiedelt hätten. Wenn es keine Erklärung für den Rückgang gebe, dürfe das nicht in das Ergebnis einfließen. Jan Schwarz sagte, es sei schwierig, entsprechende Daten von der Industrie zu erhalten. Daher werde eine Hilfsrechnung angewandt und die Verbräuche über die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich nachvollzogen.

Und wie steht der Landkreis aktuell da? Laut Jan Schwarz haben sich die Treibhausgas-Emissionen von 1,33 im Jahr 2011 auf 1,19 Millionen Tonnen im Jahr 2018 verringert. Damit liege der Landkreis derzeit etwa neun Prozent über der Ziellinie 2030. Im Verkehrssektor führten steigende Endenergieverbräuche auch zu steigenden Emissionen. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass mittlerweile mehr Menschen im Landkreis leben und entsprechend mehr Menschen pendeln. Und so sei ein Zuwachs von vier Prozent zu verzeichnen.

Beim Stromverbrauch hat sich der Anteil der erneuerbaren Energien erhöht. Lag der Anteil 2011 noch bei 33 Prozent stieg er 2018 auf 52 Prozent. Zugpferd bei den erneuerbaren Energien ist laut Schwarz die Stromeinspeisung aus Fotovoltaikanlagen. Am meisten Strom im Landkreis verbrauche nach wie vor die Industrie.

Unterstützung bei der Klimaschutzarbeit könnte der Landkreis künftig über den European Energy Award erhalten. Der Umwelt- und Mobilitätsausschuss gab eine entsprechende Empfehlung an den Kreistag. Hilfe erwartet man sich unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität und der Reduzierung der Emission von Treibhausgasen. Die Marktgemeinde Kaufering hat sich bereits beteiligt und wurde im Sommer 2017 für den effizienten Umgang mit Energie und die verstärkte Nutzung von erneuerbarer Energie mit dem European Energy Award ausgezeichnet.

