Unfall mit seltsamem Gespann: Motorradfahrer verletzt

Nach dem Vorfall bei Stegen sucht die Polizei die Verursacher. Bei Dießen ist eine Seniorin auf Abwegen

Am Samstagabend hat sich in Inning ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde und die beiden Verursacher flüchteten. Die beiden Männer waren dabei ungewöhnlich unterwegs. Der eine lenkte ein Auto und zog den anderen auf dessen Fahrrad mit. In Hohenpeißenberg wurde ein betrunkener Autofahrer gegenüber der Polizei tätlich und in Dießen war eine Seniorin mit dem Rollator auf Abwegen.

Zwei Männer fuhren laut Polizei gegen 20.05 Uhr auf der Landsberger Straße von Stegen Richtung Inning. Kurz nach dem Ortsausgang von Stegen ließ sich einer der beiden mit seinem Fahrrad von dem anderen und dessen Auto den Anstieg nach Inning hochziehen. Ein 47-Jähriger aus Eching kam den beiden mit seinem Motorrad entgegen. Da die Unbekannten bei ihrem riskanten Fahrmanöver einen Großteil der Fahrbahn in Anspruch nahmen, musste der Echinger in einer Kurve ins Bankett ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Beim Sturz zog sich der 47-Jährige komplizierte Knochenbrüche zu. Am Motorrad des Mannes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um ein SUV der Marke Audi in grauer oder silberner Farbe. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder auch nur Hinweise auf das ungewöhnliche Gespann geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08152/9302-0 bei der Polizeiinspektion Herrsching zu melden.

Am Freitagnachmittag hatte es die Schongauer Polizei mit einem betrunkenen und renitenten Mann zu tun, der am Ende des Polizeieinsatzes in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass in Hohenpeißenberg ein Autofahrer mit Vollgas durch eine Tempo-30-Zone fährt. Die Beamten fanden dort den Wagen und kontrollierten den Fahrer, der laut Schnelltest über drei Promille Alkohol im Blut hatte. Der Mann gab an, kurz vor der Kontrolle noch ein Glas Wein getrunken zu haben.

Zur genauen Bestimmung des Alkoholgehalts wurde eine Blutentnahme angeordnet. Als die Beamten den 26-Jährigen in den Streifenwagen setzen wollten, wehrte sich dieser massiv. Die Polizisten fesselten den Mann, wobei eine Beamtin an der Schulter verletzt wurde. Den Mann aus Hohenpeißenberg erwartet neben dem Verlust der Fahrerlaubnis ein Strafverfahren wegen Widerstands, Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr.

Eine Seniorin hat sich mit ihrem Rollator eine gefährliche Route ausgesucht und war auf der Staatsstraße zwischen Dießen und Riederau unterwegs.

Am Freitag ging gegen 13.10 Uhr bei der Polizei Dießen die Mitteilung ein, dass eine Seniorin mit ihrem Rollator auf der Staatsstraße zwischen Dießen und Riederau unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung stellte bei Bierdorf tatsächlich eine 81-jährige Dießenerin fest. Sie schob ihren Rollator im Bereich der Staatsstraße. Die Frau gab an, dass sie zum Essen gehen wollte, aber wohl zu weit gelaufen war. Hocherfreut nahm die Frau das Angebot an, von der Polizei nach Hause gefahren zu werden. (wimd/wu)

