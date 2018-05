Verkehrsberuhigung: Bitte jetzt entscheiden!

Die Stadträte müssen am Mittwoch müssen einige Entscheidungen für die Zukunft Landsbergs treffen. Dazu gehört auch die unterschiedlichen Interessen zwischen den Einzelhändlern in der Innenstadt und den Anwohnern am Hinter- und Vorderanger abzuwägen. Gerade im Hinteranger ist die Belastung durch Autos und Abgase groß. Hier sollte man schnell eine Lösung finden, sagt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Die Tagesordnungspunkte zum Vorder- und Hinteranger und zur Erweiterung der Lechgarage in Landsberg auf der Sitzungsordnung des Stadtrates sind längst überfällig. Denn in Sachen Verkehr in Landsberg müssen die Stadträte nun Entscheidungen treffen, auch wenn das für manchen unbequem sein mag. Denn es gibt viele Bürger, die glauben, weniger Verkehr in der Altstadt habe unmittelbar das Sterben des Einzelhandels zur Folge. Mit ihnen muss man diskutieren.

Parkplatzsuche: Macht das Spaß?

Macht es denn wirklich Spaß (den Autofahrern?) siebenmal die Runde Vorder- und Hinteranger zu fahren, auf der Suche nach einem Parksplatz? In der Schulgasse parken eh alle auf dem Gehweg. Ob das erlaubt ist oder nicht. Dabei ist die Parkgarage nur wenige Meter entfernt. Und im Hinteranger sind die Parkplätze meist eh von den Anwohner-Dauerparkern belegt.

Die Schilder der Familie Stikkelorum machen dankenswerterweise auf einen Missstand aufmerksam, der im Stadtbereich vor allem die Anwohner im Hinteranger trifft. Dort ist nicht nur der Straßenpflasterbelag eine Katastrophe, auch das ständig höhere Verkehrsaufkommen nervt. Die Menschen haben sich nach dem Hauptplatzumbau daran gewöhnt, den engen Hinteranger als Durchgangsstraße zu nutzen. Das sorgt für jede Menge Autos, die einfach nur durchbrausen, ohne auf Fußgänger zu achten, und für jede Menge Lärm und Gestank.

Wie wird die Straße entlastet?

Hier muss der Stadtrat endlich klären, wie er diese Straße und seine Anwohner entlasten will. Denn die Entlastung ist dringend notwendig, und man sollte sie gemeinsam mit Anwohnern und Einzelhändlern absprechen. Ein weiteres Aufschieben dieses wichtigen Themas sorgt für unzufriedene Bürger und wird, wenn man die zusätzlichen künftigen Wohngebiete betrachtet, immer problematischer. Es gibt keine Lösung, die allen gefallen wird, aber man muss versuchen, eine zu erarbeiten, die für möglichst viele ein Vorteil sein könnte.

