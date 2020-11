10:58 Uhr

Viel verbeultes Blech nach Unfall in Weilheim

Ziemlich viel Blechschaden ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Weilheim entstanden.

Ein Autofahrer verliert in Weilheim die Kontrolle über seinen Wagen. Damit löst er eine Kettenreaktion aus.

Viel verbeultes Blech war die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitag kurz vor 11 Uhr in Weilheim. An dem Unfall waren gleich fünf Fahrzeuge beteiligt.

Das Geschehen nahm nach Angaben der Polizei seinen Lauf, als ein 79-jähriger Weilheimer mit seinem Pkw von der Waisenhausstraße nach links in die Alpenstraße abbiegen wollte. Beim Abbremsen verklemmte sein Fuß zwischen dem Gas- und Bremspedal, sodass er geradeaus weiter in die Heseloherstraße fuhr. In der Heseloherstraße geriet der Pkw des Weilheimers zunächst gegen einen Randstein, prallte dort ab und stieß mit einem Pkw, der gerade von rechts aus dem Ausstellungsgelände eines Autohauses kam, zusammen.

Dieser Wagen, der von einem 44-jährigen Mann aus Polling gesteuert wurde, streifte daraufhin einen geparkten Pkw und stieß im weiteren Verlauf gegen ein zweites geparktes Auto. Dieses Fahrzeug wurde nun auch noch gegen den nächsten davorstehenden Pkw geschoben. Am Ende zählte die Polizei fünf beschädigte Autos. Der Gesamtschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Der Pollinger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (lt)

