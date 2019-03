vor 41 Min.

Viele junge Leute kennen das Landsberger Stadtmuseum gar nicht

Was Menschen vom Stadtmuseum erwarten, die es bislang nicht kennen, wollte die Stadt in einer Umfrage erfahren. Ein barrierefreier Zugang stand dabei ganz oben auf der Wunschliste.

Experten haben sich zum Beispiel bei Sportveranstaltungen umgehört, was die Besucher dort zum Landsberger Stadtmuseum sagen. Das Ergebnis verblüfft.

Von Gerald Modlinger

Was halten die Menschen vom Landsberger Stadtmuseum? Was die Besucher über die Einrichtung denken, wurde schon vor fast zwei Jahren erfragt. Im vergangenen Jahr wurde nun auch versucht, herauszufinden, was diejenigen über das Museum denken, die üblicherweise nicht dorthin gehen. Um diese Menschen zu finden, begab sich Dr. Nora Wegner mit ihrem Karlsruher Fachbüro für Kulturevaluation auch an Orte, die kultureller Aktivitäten eher unverdächtig sind – unter anderem zu Sportstätten und -veranstaltungen oder Menschenansammlungen wie beim Bayertorfest. 652 Personen wurden befragt.

Die Ergebnisse, so trug Wegner im Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss des Stadtrats vor, seien eigentlich „noch spannender“ als bei der kulturell interessierten Zielgruppe eines Museums. Allerdings, so viel anders ist die Sichtweise der weniger museumsbegeisterten Personen auch wieder nicht. Das könnte auch daran liegen, dass unter den Befragten dann doch ein Drittel angab, regelmäßig (vier Prozent) oder zumindest ab und zu (28 Prozent) das Museum zu besuchen (zumindest solange es geöffnet war). 33 Prozent antworteten aber auch, dass sie das Museum nicht kennen. 24 Prozent sagten, sie hätten lediglich mal davon gehört. Den geringsten Bekanntheitsgrad hat das Stadtmuseum übrigens bei den Personen, die jünger als 30 Jahre alt sind.

Aber was ist nun den Nichtbesuchern „sehr wichtig“? 47 Prozent nannten die Barrierefreiheit, 38 die Beschilderung in der Stadt, 36 wechselnde Ausstellungen, jeweils 35 eine moderne Gestaltung mit einem modernen Medieneinsatz sowie Parkplätze, 28 Kinderangebote und 26 Prozent Veranstaltungen. Der Blick auf die Altstadt wurde von 25 und ein Museumscafé von 21 Prozent genannt.

Auf der Homepage gibt es keinen Verweis darauf, dass das Museum zu hat

Barrierefreiheit, Kinderangebote, der Blick auf die Altstadt, eine bessere Beschilderung und ein Museumscafé waren übrigens auch Punkte, die in der Umfrage unter Besuchern ebenfalls als sehr wichtig bezeichnet worden waren. Und warum kommen manche Menschen nie ins Stadtmuseum? Fehlende Informationen nannten 40 Prozent der Befragten als Grund, 37 Prozent sagten, sie kennen das Museum nicht.

„Da ist echt noch Potenzial, das Stadtmuseum bekannter zu machen“, kommentierte Moritz Hartmann (Grüne) diese Zahl. Und er benannte auch gleich ein konkretes Informationsdefizit, das ihm aufgefallen sei, als er nach dem Museum gegoogelt habe. „Es gibt keine Information, dass es geschlossen ist.“ Tatsächlich findet sich auf den Online-Seiten des Museums erst nach ein paar Klicks ein Hinweis, dass es zu hat. Wer über die erste Seite scrollt, liest hingegen rechts unten, dass das Museum von Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet sei. Dabei bleibt das Stadtmuseum wegen Sanierung bis 2024 geschlossen.

Weil vor allem junge Menschen das Museum nicht kennen, hielt es Stefan Meiser (ÖDP) für wichtig, den Kontakt zu den Schulen zu suchen. „Sie sprechen mir aus dem Herzen“, antwortete Leiterin Sonia Fischer. Um an die Lehrer und Schüler heranzukommen, sei insbesondere die Dauerausstellung ein wichtiges Element, Sonderausstellungen würden oft nicht so gut wahrgenommen.

