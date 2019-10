Von-Kühlmann-Straße: Achtung, Baustelle!

LT-Redakteur Gerald Modlinger erachtet das derzeitige Verkehrsproblem an der Lechsteg-Baustelle für überschaubar.

Um vorherzusagen, dass sich insbesondere manche Fußgänger nicht an die Sperrung in der Von-Kühlmann-Straße halten, bedurfte es keiner besonderen prophetischen Gaben. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die dort aus Gründen der Bequemlichkeit durchgehen oder einfach nur mal schauen wollen, das an Landsbergs bekanntester Baustelle gerade los ist.

Dass das nicht erlaubt ist, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ob das ein Problem ist. Auf der Fahrbahn sieht es zumindest am Tag nicht sehr gefährlich aus. Der Verkehr ist in der Regel nur mäßig, die Autofahrer fahren langsam durch die kurze Engstelle und die örtliche Situation ist recht übersichtlich. Wenn man sich aufmerksam und rücksichtsvoll bewegt, dürfte niemandem etwas passieren. Dasselbe gilt auch für diejenigen, die mal über den Lech blicken wollen, während weit und breit kein Baustellenfahrzeug zu sehen ist.

Anders sieht es aus, wenn sich jemand zwischen den Warnbaken und den Baustellenfahrzeugen hindurchzwängt. Das kann gefährlich werden und ist eine Zumutung für die Bauarbeiter, die auch noch aufpassen müssen, dass sich niemand im Gefährdungsbereich bewegt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen