Von Open-Air-Kino über Roller-Rennen bis Ritterturnier

Griessnockerlaffäre mit Schauspieler Sebastian Bezzel zu Gast in Kino-Open-Air am Roßmarkt.

Am ersten Wochenende der Sommerferien ist im Landkreis einiges geboten. Wir liefern den Veranstaltungsüberblick.

Die Sommerferien sind da und zum ersten Ferienwochenende wird in Landsberg auf Straßen und Plätzen richtig was geboten sein – eine kleine Unwägbarkeit gibt es freilich noch: das Wetter. Wir liefern einen Veranstaltungsüberblick fürs Wochenende.

Nach der großen Hitze sollen die Temperaturen in den nächsten Tagen angenehmer werden und unter 30 Grad bleiben – für das Alpenvorland sind aber auch zeitweise Gewitter angesagt. Allerdings könnten sie am Landkreis Landsberg vorbeiziehen. Davon geht man jedenfalls in der Stadt mit Blick auf das am Samstagabend geplante Freiluft-Konzert des Klaus-Ammann-Orchesters auf dem Hauptplatz aus. „Das Wetter wird gut und das Konzert findet auf dem Hauptplatz statt“, bestätigte am Freitagmittag Stadtsprecher Andreas Létang.

Mehr als 1000 Sitzplätze gibt es auf dem Hauptplatz

Das Orchester Klaus Ammann bietet zunächst von 19 Uhr bis 20.30 Uhr eine familienfreundliche Mischung aus Swing-, Pop- und Partyhits. Nach einer halbstündigen Pause beginnt der zweite Teil „in Concert“ mit bekannten Welthits, Musical- und Filmmusik, Klassikbearbeitungen und populären Volksmusiktiteln. Landsberger Gastronomen sorgen rund um den Hauptplatz für Essen und Getränke.

Für die Besucher stehen mit den Ruethenfest-Tribünen und mit der Bestuhlung vor der Bühne 1080 Sitzplätze zur Verfügung. Zusätzlich dürfen die Sitzmöglichkeiten der angrenzenden Gastronomen genutzt und eigene Sitzgelegenheiten mitgebracht werden.

Der Eintritt ist kostenlos, es wird um Spenden gebeten

Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei. Spenden für die Feuerwehr Landsberg werden am Pavillon entgegengenommen. Der Hauptplatz muss für den Aufbau und das Konzert zwischen 14 und 1 Uhr gesperrt werden. Der Stadtbus kann den Platz passieren. Damit alle Zuschauer den Besuch auch genießen können, bittet die Stadt als Veranstalter um die Einhaltung einiger Verhaltensregeln: Eine Reservierung von Sitzplätzen ist nicht möglich. Umfallende Flaschen und Gläser stören den Kulturgenuss, daher dürfen keine Gefäße aus Glas mitgebracht werden.

Parallel zum Konzert am Hauptplatz beginnt am Samstag um 21 Uhr auch das Kino-Open-Air am Roßmarkt. Zur Premiere wird „Leberkäsjunkie“, der neue Eberhofer-Krimi, gezeigt. Bei schlechter Witterung wird ins benachbarte Olympia-Kino umgezogen.

Rund 60 Aussteller präsentieren sich beim Töpfermarkt

Angenehme Bedingungen dürften angesichts der Wetteraussichten zumindest am Samstag auch für den Süddeutschen Töpfermarkt an der Lechpromenade herrschen. 60 Aussteller sind angekündigt. Der Markt ist samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag ab 12 Uhr spielen die Schöffeldinger Musikanten, am Sonntag ab 10.30 Uhr die „12th Street Jazz Connection“. Ob da das Wetter noch für Freiluftveranstaltungen geeignet ist, ist jedoch unsicher: Für Sonntag sind Schauer und Gewitter angesagt.

Auf eine trockene Fahrbahn können sich auch die Rennteilnehmer der Tacho Karacho Vespa & Lambretta DBM Quartermile direkt vor der Türe des SIP Scootershops in der Marie-Curie-Straße 4 in Landsberg freuen. Rennbeginn ist am Samstag um 12.30 Uhr.

Letztes Wochenende beim Kaltenberger Ritterturnier

Schon seit Donnerstag feiert der SV Erpfting sein 60-jähriges Bestehen. Am Samstagnachmittag gibt es unter anderem Spiele ohne Grenzen und andere familientaugliche Angebote, eine Landmaschinenausstellung und ab 21 Uhr eine „90er-Jahre-Party“ im Festzelt.

Nach einem Gottesdienst am Sonntag ab 9.30 Uhr klingen die Festtage mit einem Jugendfußballturnier aus. In Kaltenberg gehen am Sonntag die Ritterspiele zu Ende, bevor ein Wochenende später wieder die Highland Games aufs Gelände kommen. (lt)

