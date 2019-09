vor 32 Min.

Vorfahrt übersehen: Zwei Autos sind Totalschaden

Vorfahrtsunfall mit Folgen: Beim Zusammenstoß zweier Autos ist am Sonntagmorgen in Landsberg ein Sachschaden von rund 47.000 Euro entstanden.

Folgenschweres Ausparkmanöver: Ein Autofahrer übersieht am Sonntagmorgen in Landsberg einen anderen Wagen. Beide Autos sind nur noch Schrott.

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmorgen am Danziger Platz in Landsberg entschieden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 30-jähriger Autofahrer gegen 6.45 Uhr von einem dortigen Parkplatz in die Katharinenstraße einbiegen.

Dabei übersah er den Kleinwagen einer 32-Jährigen, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von rund 47.000 Euro. (lt)

Themen Folgen