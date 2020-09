vor 19 Min.

Warum der Maibaum in Wengen eine Geheimsache war

Plus Corona macht alles anders: Statt mit Muskelkraft am 1. Mai wird der Maibaum in Wengen Ende September mit Kran und Teleskopstapler aufgestellt.

Von Ramona Lotter

Dem Wetter nach hätte es auch der 1. Mai sein können, ansonsten war in diesem Jahr alles ganz anders beim Aufstellen des Wengener Maibaums. Neben dem veränderten Zeitpunkt kam anstatt des traditionellen Aufstellens mithilfe von Stangen in diesem Jahr ein Kran der Zimmerei Vogel aus St. Georgen zum Einsatz. Grund dafür war, dass sonst zu viele Menschen zu nah zusammen gewesen wären, sagt Daniel Wahl, der Vorsitzende der Burschenschaft Wengen, die das Maibaumaufstellen organisiert hat.

Diesmal sogar im Geheimen, und das geschah so auch wegen des Infektionsschutzes. Bis Freitag wiesen nur Parkverbotsschilder darauf hin, dass eventuell am Sonntag etwas am Dorfplatz los sein könnte. Am Samstag wurde dann der von Josef Steinle gestiftete Baum angeliefert und unter Zelten bei strömendem Regen entrindet. Angst vor einem Maibaumklau gab es keine und weit herumgesprochen hatte sich das Ereignis wirklich nicht. So waren neben den Mitgliedern der Burschenschaft nur etwa 25 Zuschauer anwesend, hauptsächlich Angehörige der Mitglieder oder Anwohner.

Der Baum war schon vor Corona gefällt worden

Die Resonanz der Anwesenden auf das für die Jahreszeit ungewöhnliche Ereignis war positiv, denn „im Mai kann ja jeder einen Maibaum aufstellen“, wie es ein Zuschauer formulierte. Die Motivation der Burschenschaft dafür, den Maibaum noch aufzustellen, war vor allem darin zu finden, dass der Baum schon im Spätwinter vor der Corona-Krise gefällt worden war und man auch im Aufstellrhythmus bleiben wollte. Das nächste Maibaumaufstellen in Wengen ist erst in vier Jahren geplant, dann wieder in der traditionellen Form.

Doch auch das Aufstellen mit dem Kran erforderte viel Fachkenntnis und war spannend zu verfolgen, vor allem, da gegen Ende noch ein zweiter Teleskopstapler hinzugezogen wurde. Gegen 11.30 Uhr, rund eine Stunde nachdem der Baum an den Kran angehängt wurde, wehte dann wieder die weiß-blaue Fahne über dem Dorfplatz, während sich die Helfer eine Erfrischung gönnten. Nun ist der Maibaum mit seinen rund 31 Metern bis zum Gockel auf der Spitze wieder von weither zu sehen und holt ein Stück Normalität zurück nach Wengen – auch ohne Aufstellen mit Stangen, Tracht und Fest. (lott)

