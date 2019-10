vor 49 Min.

Was Markus Söder in Kaltenberg macht

Bayerns Ministerpräsident kommt zu einem Abstecher in den Landkreis Landsberg

Besuch vom Chef hatte vor Kurzem die CSU im Landkreis Landsberg: In der Kaltenberger Ritterschwemme trafen sich Ministerpräsident und Parteichef Markus Söder, die Mitglieder des Kreisvorstands, die Ortsvorsitzenden und die Bürgermeister der CSU im Landkreis.

Anders als im Juni beim Bezirksmusikfest in Asch spielte sich Söders erneuter Auftritt im Landkreis in vergleichsweise kleiner Runde ab. Laut Mitteilung der Partei war der Besuch Söders Teil einer bayernweiten Tour durch die Kreisverbände, bei der aktuelle politische Themen besprochen werden. Wie Simon Bernauer von der Kreis-CSU auf LT-Nachfrage ergänzte, ging es dabei unter anderem um die Themenfelder Klima- und Umweltschutz und Landwirtschaft. Aus den Reihen der rund 50 Teilnehmer aus der Landkreis-CSU seien darüber hinaus noch die Mittelstandspolitik und die Digitalisierung angesprochen worden, so Bernauer weiter. Außerdem sei bei dem Treffen auch der Blick auf die spezielle Situation einer insbesondere am Ammersee-Westufer sehr „grünaffinen“ Bevölkerungsstruktur gerichtet worden.

Kreisvorsitzender Michael Kießling fasste laut CSU zusammen: „Es war für uns eine wichtige Sitzung, bei der wir die Themen, die die Basis vor Ort beschäftigen, direkt an den Vorsitzenden herantragen konnten.“ Söder habe bei dem mehr als dreistündigen Treffen versprochen, einige Punkte mit nach München zu nehmen. Ein „ambitioniertes Zukunftsprogramm“ solle dafür sorgen, dass Bayern auch in zehn oder 20 Jahren an der Weltspitze bestehen könne. „Davon werden nicht nur die Ballungsräume, sondern auch der ländliche Raum profitieren“, versicherte Söder. (ger)

